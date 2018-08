Sánchez apoya a la ministra de Justicia y acusa al PP de "estrategia cortoplacista" por plantear su reprobación

Pedro Sánchez mantiene su "absoluta confianza" en la ministra de Justicia, Dolores Delgado, frente a la reprobación que ha anunciado el PP en el Senado, donde saldrá adelante con su mayoría absoluta. "Es una ministra fantástica que cuenta con la absoluta confianza del presidente", aseguran fuentes de Moncloa ante la polémica que ha suscitado la decisión inicial de no defender al magistrado Pablo Llarena en Bélgica ante la demanda que ha interpuesto contra él Carles Puigdemont y el posterior giro manifestado desde la Presidencia del Gobierno.

El cambio de criterio del Ejecutivo respecto a la actuación judicial a llevar para la defensa de Llarena ha provocado duras críticas del PP y Ciudadanos centradas en la ministra de Justicia. En el Ejecutivo sostienen que la estrategia fue "consensuada", aunque la negativa fue de Justicia y fue Presidencia quien anunció el viraje. Pedro Sánchez da ese debate por "zanjado".

En Moncloa aseguran que no les sorprende la maniobra del PP, aunque acusan a Pablo Casado de tener una "estrategia cortoplacista" en este asunto. "La ofensiva del PP y Ciudadanos era lo esperado", aseguran fuentes próximas al presidente del Gobierno que están convencidas, además, de que esa reprobación será "papel mojado". No obstante, la decisión inicial de no defender a Llarena "en ningún caso" por sus manifestaciones privadas provocó un revuelo en el mundo judicial, incluida la Unión Progresista de Fiscales.

"Casado está haciendo un papelón y aún antes que mejorar va empeorar aún más hay una competición entre Ciudadanos y el PP y al final todo quedará en una liguilla de derechas", minimizan desde el Ejecutivo en el que advierten de que Albert Rivera y Casado están "activamente empatados" en grandes ciudades, como Madrid.

En el Gobierno también han recibido con cierto alivio que la demanda del expresidente catalán contra el magistrado que instruye la causa del procés contenga errores de transcripción ya que puede desvirtuar el objetivo de la denuncia.

También enfatizan desde Moncloa el anuncio de Sánchez de celebrar un Consejo de Ministras en Catalunya antes de que acabe el año. Coincidirá con el aniversario del 1-O y el proceso de independencia que se produjo a continuación. "Las decisiones que se van a tomar afectarán a los problemas reales de los catalanes frente a la falta de preocupación de la Generalitat con estos asuntos", afirman en el Gobierno.

La ministra pide comparecer

La ministra de Justicia ha solicitado comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar las gestiones realizadas por el ministerio para defender ante un tribunal de instancia belga la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles, tal y como solicitó el Consejo General del Poder Judicial.