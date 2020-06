Sánchez anuncia un acto en honor a las víctimas el 16 de julio que presidirá el rey, con las instituciones europeas y la OMS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el gran acto de homenaje a las víctimas de la pandemia se celebrará el próximo 16 de julio. Durante la última sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha explicado que dicho evento estará presidido por el rey. Pero, además, el presidente ha anunciado que asistirán al acto el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; la de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sánchez ha realizado este anuncio en respuesta a una pregunta del líder del PP, Pablo Casado, que ha mantenido su durísimo discurso contra el Ejecutivo. "Nadie duda en todo el mundo de que su gestión ha sido un gran fracaso", le ha espetado Casado al presidente del Gobierno.

El presidente de los populares, además, ha vuelto a insistir en que Sánchez "debe la presidencia" al vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "que pide un proceso constituyente", al líder de ERC, Oriol Junqueras, "que desde la cárcel le hace sentarse en una mesa de negociación", y al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "que mientras justifica el terrorismo pacta" con el Gobierno. "Su gestión radical ha abierto una crisis constituyente", ha remachado.

En la misma línea que Casado, el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido también a la "propaganda" del Gobierno al preguntarle si considera que España sale "más fuerte" de la emergencia sanitaria. "Podemos salir más fuertes con unidad", le ha dicho el presidente. "Nos han traído la ruina récord en paro, en víctimas de ERTE que no han cobrado, récord en colas kilométricas de comedores sociales, récord en los autónomos que no cobraron, récord en la huida de depósitos de España por culpa de su vicepresidente y récord que no constato pero pronostico en el efecto llamada a la inmigración", ha advertido Abascal.

El líder de la extrema derecha también ha acusado a Gobierno de "traer división". "A la clásica división por sexos, ahora nos traen la división por barrios y también por edades, no todas las vidas importan", ha proseguido Abascal que ha culpado a Iglesias de los "18.000 ancianos que han muerto en la pandemia", a pesar de que la gestión de la residencias está en manos de las comunidades autónomas.

Abascal ha terminado acusando al Gobierno de "atacar" a la Corona que "no puede defenderse". Sánchez ha ignorado la mayoría de acusaciones del lider de la extrema derecha, al que ha alineado con Casado: "Tienen la misma intervención, el mismo guión, publican el mismo libro, aunque usted lo hace con tapa dura".

El presidente ha defendido que se puede "salir más fuertes dando una respuesta positiva, inclusiva y sostenible" con una reforma del sistema social o la modernización del sistema educativo, según ha puesto como ejemplo. "Entiendo que a usted no le guste. Proponían la privatización del sistema público de pensiones, decía usted que el problema de las clases altas de este país era pagaban mucho –ha sentenciado Sánchez–. Entre lo que defienden ustedes y lo que defendemos nosotros está el símil del agua y el aceite".

En otra pregunta al presidente del Ejecutivo, el diputado de UPN, Carlos García, ha cuestionado la idoneidad del Gobierno para afrontar la crisis. En su respuesta, Sánchez ha defendido que el Ejecutivo "es el adecuado" y ha defendido la labor realizada para luchar contra la pandemia.

García ha lamentado que "el partido que gobierna en España saque retratos del rey Juan Carlos I" de las instituciones. "El objetivo es la Jefatura del Estado como símbolo de la unidad de España. Su parte del Gobierno de extrema izquierda han puesto en cuestión a la automoción, al turismo, al empresariado español, que son tres pilares sin los que no se puede reconstruir España", ha dicho el diputado navarro. "Salir de la crisis no solo corresponde al Gobierno, también a la oposición. Y me pregunto si España tiene la oposición adecuada", ha zanjado Sánchez.