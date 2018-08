Sánchez pedirá a Casado "lealtad" en asuntos de Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este jueves con Pablo Casado, antes de que se cumplan dos semanas desde que llegara a la presidencia del Partido Popular. Sánchez le pedirá "lealtad" para alcanzar acuerdos en cinco asuntos de Estado: inmigración, Catalunya, violencia de género, políticas europeas e infraestructuras.

"Le pedimos al resto de grupos y partidos que actúen con criterios de lealtad", afirmaban este lunes fuentes de la vicepresidencia. Desde el ejecutivo no se ve con buenos ojos la fuerte oposición que están llevando a cabo Ciudadanos y, especialmente, los populares a quienes hacen responsables de algunos de los problemas abiertos como es el caso de las políticas migratorias.

Tanto Rivera como Casado acusan al Gobierno de generar un "efecto llamada" mientras que los socialistas critican la falta de previsión en este asunto durante el mandato de Mariano Rajoy. Además, desde el Partido Socialista ven que con sus declaraciones de estos días "Casado se suma sin complejos al discurso antiinmigración de la ultraderecha europea" y " va camino de convertirse en el Salvini español".

24 horas después de la comisión bilateral entre Gobierno y Generalitat que se celebra este miércoles en Catalunya, Sánchez buscará el apoyo del principal partido de la oposición en el conflicto catalán, de igual manera que el PSOE dio su respaldo a Rajoy en la aprobación del artículo del 155. Sin embargo, las posibilidades de acuerdo aquí se antojan complicadas y más cuando el vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto, ha declarado que "vamos a tener posiciones diferentes" puesto que "el Partido Popular va a introducir en el Congreso que la convocatoria de referéndum ilegal sea castigada con el Código Penal" mientras que los socialistas "sí han aceptado hablar con el Govern de referéndum de autodeterminación", ha comentado Maroto.

No obstante, "el PP no es el partido del no es no" ha dicho Maroto, que ha adelantado que "Casado defenderá la unidad de los partidos en el pacto de violencia de género porque ha habido cambio de gobierno pero no de posturas" en este asunto. El martes tuvo lugar la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que la vicepresidenta Carmen Calvo anunció que el Consejo de Ministros aprobará este viernes una modificación del Código Civil con el objetivo de "proteger a los hijos" de las mujeres que denuncian. También se acordó que se destinen 40 millones de euros más a los ayuntamientos para la lucha contra la violencia machista, una iniciativa que se aprobó por unanimidad, algo que Calvo espera que se traslade a la Cámara para su aprobación, donde los socialistas están en minoría.

La política europea y las infraestructuras, entendidas como fundamentales para los socialistas para la cohesión territorial de España, también formarán parte del primer diálogo entre Sánchez y Casado este 2 de agosto en la Moncloa.