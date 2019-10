Sánchez presenta su campaña como víctima del bloqueo de la derecha, la "pretendida izquierda" y los independentistas

Pedro Sánchez ha despachado en once minutos el discurso de presentación del lema de la campaña del PSOE para las elecciones del 10N. "Ahora sí", es el eslogan escogido por los socialistas para la nueva contienda electoral el la que buscarán situarse como la única fuerza capaz de superar el "muro del bloqueo". El presidente en funciones acusa al resto de formaciones de constituir un "frente" contra el PSOE del que se coloca como víctima.

"Otras fuerzas políticas pierden el tiempo en atacar al PSOE. Podéis buscar algo parecido a un proyecto de país, pero es en vano porque no lo tienen. Se dedican a eso a frenar al PSOE, a impedir que el PSOE gobierne", ha aseverado este lunes Sánchez en la presentación de la campaña en un hotel en el centro de Madrid, al que han acudido un puñado de altos cargos, entre ellos varios ministros –José Luis Ábalos, Dolores Delgado o Magdalena Valerio, entre ellos– y dirigentes socialistas.

"Encontraréis trabajando a las tres derechas; a los independentistas catalanes, que quieren cualquier cosa menos un Gobierno fuerte y estable; y a una pretendida izquierda que une sus votos a la derecha y la ultraderecha una y otra vez para impedir que haya un Gobierno progresista presidido por el PSOE", ha proseguido Sánchez.

Esas formaciones no tiene, además, los atributos de los que presumirá el PSOE en las dos semanas que quedan antes de los comicios en su intento de situarse como la única fuerza capaz de lograr un "Gobierno fuerte": "No aspiran a gobernar, ni tienen equipo ni proyecto ni presencia territorial en toda España. Su aspiración es solo una: que no gobierne el PSOE.