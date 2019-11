Sánchez reconoce su error al sugerir que la Fiscalía depende del Gobierno: "No fui preciso"

Pedro Sánchez ha querido hoy corregir su posición respecto a sus polémicas declaraciones en las que sugirió que la Fiscalía responde a las órdenes del Gobierno. El presidente en funciones ha reconocido que no fue "preciso" a la hora de realizar esta valoración en una entrevista en RNE, cuando se preguntó: "¿Y la Fiscalía de quien depende?".

Ahora, en una entrevista en La Sexta, Sánchez ha asegurado que "hay que ser humilde" y reconocer que no fue correcto en aquella respuesta. "El nombramiento depende del Gobierno, pero no fui preciso, a veces no se es preciso", ha añadido. "La Fiscalía tiene toda mi confianza". "Nuestro Gobierno siempre ha respetado la independencia del Poder Judicial", ha añadido.

De este modo, Sánchez responde a su peor día de campaña, en el que levantó un importante incendio entre los fiscales, cuyas organizaciones más representativas criticaron las palabras del presidente en funciones. El colectivo llegó a lamentar el "desconocimiento" del presidente del Gobierno en funciones y reivindicó su "autonomía funcional".

Sánchez ha matizado este jueves su posición al reivindicar que la responsabilidad del poder ejecutivo debe ser "ayudar" al judicial para que se cumplan las sentencias. "Lo que vamos a hacer es ayudar al poder judicial", ha incidido. El candidato socialista ha remarcado que está a "disposición" de lo que necesiten los jueces y los fiscales.