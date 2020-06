Torra avala la desobediencia "no violenta" para conseguir la independencia

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, cree que la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut demostró "la inutilidad de un diálogo con el Estado dentro del límite constitucional" y ha asegurado que no renuncia a ejercer la "desobediencia no violenta" para conseguir la independencia.

En un acto en Bassella (Lleida), el president se ha referido al décimo aniversario de la sentencia del alto tribunal que "recortó" el Estatuto de Cataluña, un veredicto que para Torra "cambió muchas cosas" porque fue "un acto unilateral del Estado" que rompía "el pacto que nos habíamos dado desde la transición y desde la democracia".

"Desde entonces sabemos algo, que la independencia de Cataluña es irreversible y que no tenemos que renunciar a nada que de forma pacífica, democrática y, cuando haga falta, desobedeciendo de forma no violenta nos lleve a la independencia de Cataluña. No tenemos que renunciar a nada", ha continuado.

Torra también se ha referido a la efeméride a través de Twitter, donde ha enlazado una entrevista al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

De las palabras del dirigente socialista, Torra extrae "dos conclusiones", según dice: "el menosprecio a la voluntad del pueblo de Cataluña y la inutilidad de un diálogo con el Estado dentro del límite constitucional".