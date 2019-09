La UE rebaja las competencias de Borrell anunciadas por Pedro Sánchez

España logró uno de los top jobs en la cumbre europea de julio. Es decir, uno de los principales puestos que elegían los líderes a puerta cerrada, al margen de los candidatos de los partidos que ejercieron de cartel en las elecciones europeas del 26 de mayo. Aquellos tres días maratonianos sirvieron para que el PP se quedara con la Comisión Europea, en manos de la alemana Ursula von der Leyen; para que Francia asumiera el BCE –Christine Lagarde– e Italia la presidencia del Parlamento Europeo –David Sassoli–. De esa pedrea, España se quedó con el Alto Representante para la Política Exterior: Josep Borrell.

Aquel 2 de julio pasado, Pedro Sánchez afirmó: "España ha vuelto proponiendo a una persona acreditada para un puesto vital para la política exterior y de defensa común de la UE. Con un presupuesto de 14.000 millones, con 4.000 personas, que preside el consejo de asuntos exteriores de la UE, que representa la vicepresidencia de la UE y participa en las sesiones del Consejo Europeo".

"Y añadió: las capacidades y competencias van a ser aumentadas. Si ya de por sí la responsabilidad es muy importante, se le va a unir también algo muy importante para el Gobierno de España: la ayuda humanitaria y todos los recursos que se vayan a volcar hacia África. A todas las competencias se le va a unir todo lo que tenga que ver con ayuda humanitaria y recursos hacia África".

Sin embargo, no parece que eso sea así, que exista ese incremento de competencias.

De acuerdo con la carta que envía la presidenta electa, Ursula von der Leyen, a Josep Borrell con su misión como Alto Representante, no hay una sola línea sobre África ni cooperación. Nada.

Y cuando en la rueda de prensa de este miércoles se ha referido a la cooperación con África, siempre ha hablado de la comisaria de Partenariados Internacionales, Jutta Urpilainen, de quien depende la dirección general de Cooperación. No obstante, la comisaría de Urpilainen cuelga del Alto Representante, Josep Borrell. Como hasta ahora pasaba con la actual jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

"Jutta ha sido ministra de finanzas, miembro de la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento finlandés y ha trabajado en Etiopía", ha dicho Von der Leyen, "y va a asumir Partenariados Internacionales para invertir en nuestros vecinos y crear empleo. Invertir en los países de origen: ahí entra en juego Jutta con el partenariado".

"Borrell, como Alto Representante, será vicepresidente a cargo de una Europa más fuerte en el mundo", ha afirmado la presidenta electa.

¿Por qué al final no hay una comisaría de África? "Este tema lo he discutido con representantes de la Unión Africana, y con ministros. Ellos lo ven como un enfoque discriminatorio. He respetado esta reacción, y por eso Jutta va a ser quien va a asumir esta cartera tan amplia de cooperación económica con nuestra vecindad", ha explicado Von der Leyen, sin mencionar a Borrell.

¿No podía haberse reforzado el papel del Alto Representante? "Va a ser vicepresidente y encargado de las relaciones internacionales, con el comisario de ampliación, el de vecindad, el de gestión de crisis y la de ayuda humanitaria también. Tiene una tarea enorme por delante", ha explicado Von der Leyen. "Va a trabajar en África en la política de vecindad, por ejemplo. La cartera es enorme. He trabajado con Mogherini y era impresionante cómo lo gestionaba. Borrell lo hará igual. Tiene el mismo portfolio".

"El mismo portfolio", ha dicho este miércoles Ursula von der Leyen, A principios de julio, sin embargo, hace dos meses, Sánchez anunciaba: "Las capacidades y competencias van a ser aumentadas".