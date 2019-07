Los Verdes ve "un problema grave" que Puigdemont y Junqueras no estén en la Eurocámara y lo elevará al presidente

En rueda de prensa en la sede del Parlamento en Estrasburgo, Keller ha dicho que su grupo ya ha planteado el asunto en la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara --similar a la Junta de Portavoces en el Congreso, puesto que reúne a los presidentes de los grupos políticos--.

"Cualquier futuro presidente el parlamento tendrá que mirarlo porque es un tema relativo a cómo defender los derechos de los que han sido elegidos", ha declarado Keller, incidiendo además en que la Eurocámara debe tener 751 miembros y faltan tres.

Los Verdes/ALE es el grupo europeo en el que está integrado ERC, y al que por lo tanto pertenecería Junqueras, y también pidieron el ingreso en él Puigdemont y Comín, elegidos por JxCat. Sin embargo, ninguno de los tres está en la lista de eurodiputados electos que enviaron las autoridades españolas porque no cumplieron el trámite de acatar la Constitución en la Junta Electoral Central.

Para la presidenta de Los Verdes, no se le permitió cumplir ese trámite, así que el próximo presidente de la Eurocámara deberá analizar cómo se defienden los derechos de los que no han podido acceder al escaño por motivos "que no son culpa suya".

En el caso de Junqueras, el Tribunal Supremo no le permitió ir a acatar la Constitución precisamente para evitar que tuviera que ir a Estrasburgo a tomar posesión de su cargo, porque eso pondría en peligro el proceso judicial.

En cambio, en el caso de Puigdemont y Comín, residentes en Bélgica para huir de la Justicia española, la Junta Electoral Central rechazó su intento de acatar la Constitución ante un notario belga.