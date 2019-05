Abascal explica su primer día en el Congreso durante un mitin que no completa su aforo

Santiago Abascal ha puesto fin al día en el que ha tomado posesión del acta de diputado en el Congreso dando la vuelta al ruedo en la plaza de toros de Valdemoro (Madrid). Antes de comenzar el acto de campaña que han celebrado en este municipio, el líder de Vox y los portavoces nacionales que le han acompañado han recorrido el perímetro del foso taurino para saludar a los asistentes que se han acercado a este mítin.

Ha aprovechado esta fecha para hacer un balance de la situación en la que se encuentra el partido. "El 28 de abril tuvimos una gran victoria, triunfamos contra pronóstico", ha asegurado sobre su resultado, en el que cosecharon el 10 % del apoyo electoral y 2.700.000 votos. A pesar de ese tono eufórico, algún seguidor ha protestado por los datos obtenidos. "Sucedió algo que nadie esperaba hace ocho meses", ha añadido para resaltar la presencia de 24 de diputados de la formación de extrema derecha en el Congreso de los diputados.

Abascal ha centrado su intervención en explicar cómo ha sido su primer día en la Cámara Baja. Ha comenzado reseñando que llegaron a la sala de plenos a las siete de la mañana, a pesar de que la sesión empezaba a las 10, y ha continuado apuntando que un par de diputados socialistas les han criticado por esta decisión, alegando que les habían quitado los sitios que tenían asignados en la legislatura anterior. "Es la primera vez que veo defender a un socialista las tradiciones y la propiedad privada", ha subrayado.

Además, ha cargado contra la recién elegida mesa del Congreso por permitir el juramento realizado por los líderes independentistas que están en prisión provisional. "Se han dedicado a atacar a la Constitución, con la complicidad de la presidenta del Congreso", ha asegurado, para vanagloriarse de la respuesta de sus compañeros de grupo. "Seguro que lo habéis visto en la televisión, no habréis escuchado lo que decían porque los manotazos de los diputados de Vox lo han impedido", ha reseñado. "Han hecho apología del golpe de estado del 1 de octubre", ha finalizado.

Para Abascal el día de hoy marca un punto de inflexión para su formación. "Lo importante no son los escaños, lo importante es la tribuna", ha reseñado, porque considera que desde este escenario sus ideas "van a llegar sin interferencias" a sus seguidores. Además, cree que les va a servir como trampolín para las próximas elecciones porque tanto él como sus diputados "dicen lo que nunca nadie ha dicho en el Congreso". "Hemos pasado del ostracismo de todas nuestras propuestas al protagonismo de todas las propuestas", ha apuntado, para trazar el camino que ha seguido su partido desde Vistalegre, donde realizaron un evento en el desbordaron aforo y previsiones, a Valdemoro.

A falta de cinco días para las elecciones, el presidente del partido ha tratado de combatir la teoría del fracaso electoral, que le podría hacer perder apoyos en los comicios del 26 de mayo. A pesar de su discurso, atrás quedaron las colas que daban la vuelta al recinto en el que celebraban mítines horas antes de que comenzase el acto, como sucedió durante la campaña de las generales.

Aunque han conseguido buena entrada, la formación de extrema derecha no ha logrado completar el aforo de las butacas y en algunas zonas había asientos vacíos. Esto ha sucedido aunque el reclamo del acto eran dos pesos pesados de Vox, Santiago Abascal y Rocío Monasterio, y el día elegido también era icónico, el mismo que sus 24 diputados han tomado posesión de sus escaños en el Congreso.

Monasterio también ha tomado la palabra. En su discurso ha cargado contra el PP, sin citarles. "Nos han dejado solos con la defensa de la igualdad de todos los españoles, con la defensa de que las autonomías son un cáncer", ha apuntado la candidata autonómica, para continuar cargando contra la izquierda "blandita, que se cree que representan a los obreros".

En su intervención, la candidata autonómica ha mantenido su discurso contra la ley que combate las agresiones machistas, amparándose en el caso de la asociación Infancia Libre. "Vemos cómo nos empiezan a dar la razón con temas de violencia de género", ha apuntado. A su vez, ha apelado al voto joven asegurando que su formación va a conseguir que este colectivo tenga acceso a "una vivienda" y a "un trabajo digno". Sin citar ninguna medida específica, se ha limitado a plantear que para conseguirlo "hace falta Vox".

La presidenta de Vox Madrid, que está vinculada a la formación desde su nacimiento, también ha destacado la toma de posesión de los diputados de su partido. "Estaba en tribuna y me he emocionado. No me lo podía creer. Les veía detrás de los socialistas y pensé, qué marcaje les vamos a hacer", ha reseñado. Finalmente ha reconocido que el resultado obtenido el 28A es "el premio al esfuerzo, convicción y a la defensa de las ideas".

Vox ha decidido apostar por Valdemoro para organizar su gran acto de campaña autonómica. Este municipio fue el epicentro de la operación Púnica, el estallido de este caso de corrupción afectó directamente al apoyo obtenido por el PP. Si en 2011 recabaron la mayoría absoluta con el 45 % del apoyo electoral, tras la Púnica en 2015 esos votos se redujeron al 18,9 % y Ciudadanos consiguió ganar las elecciones con el 20,72 %. Sin embargo, después 18 años en la oposición, los socialistas gobiernan este Consistorio tras un pacto con tres partidos más. El 26 de mayo se concretará si la formación de Abascal consigue hacerse un hueco en el escenario político de Valdemoro.