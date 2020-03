Crece la disidencia en Vox: un grupo de críticos impulsa Tu Patria, un proyecto para "defender de verdad a España"

Las voces internas discrepantes con la gestión del líder de Vox, Santiago Abascal, siguen multiplicándose en la formación de extrema derecha. A la corriente que abandera Carmelo Gonzalez, el afiliado canario que intentó disputarle la presidencia del partido en unas primarias, se une ahora la decisión de otro grupo de militantes críticos de promover un nuevo proyecto: Tu Patria.

En uno de los canales de Telegram denominado VOX Barcelona A FONDO, que impulsaron hace tiempo algunos exdirigentes críticos de Vox Catalunya, informan –sin identificarse– de que "ha llegado la hora de presentar una alternativa al fiasco de Vox", y anuncian que son "la alternativa deseada" a "todos los vividores que han menospreciado a la militancia que hizo grande el proyecto de Vox".

En otro mensaje, los mismos críticos explican que el nacimiento de Tu Patria será un "proyecto sin Opus ni ninguneos elitistas o casta. Por nuestra patria, España". Además, aseguran que "importantes dirigentes de Vox han mostrado ya su apoyo a la nueva alternativa política nacional". Esta redacción se ha puesto en contacto con alguno de los dirigentes catalanes que conocen este canal e incluso que forman o formaron parte de él, y ninguno ha sabido –o querido– concretar quién está detrás de Tu Patria, que hasta cuenta ya con una página en Facebook y un dominio en Internet.

"Si desde Vox no han tenido ni la decencia de suspender Vistalegre por respeto a sus asistentes, en Tu Patria van a tener cabida, con respeto a los militantes y patriotas decididos a defender de verdad y sin intereses a España". Sin plataformos –en alusión a los antiguos integrantes de PxC–. Solo Patriotas", afirman en el canal de Telegram.

VoxHabla se desmarca del nuevo proyecto

Desde VoxHabla, la corriente crítica que lidera el afiliado canario, se desmarcan de este nuevo proyecto. Este grupo de militantes, que está en trámites en el Ministerio del Interior para constituirse en asociación, afirma que su objetivo es seguir dentro de la formación de extrema derecha para intentar que cambie. "Creemos en el proyecto, no en las formas", sentencia Fernando Moya, portavoz de la plataforma.

Moya aclara que el interés de la futura asociación "no es conseguir ningún cargo". Solo quieren que la dirección del partido que preside Santiago Abascal escuche sus demandas y se "democratice". "Queremos democratizar la organización y moderar sus mensajes. Aunque compartimos con Vox muchas cosas de su ideario, nosotros nos consideramos liberales", añade. Entre otras cosas, este grupo de críticos no está de acuerdo con el trato que ofrece la formación ultraderechista a los periodistas de los medios que no le son afines.

Carmelo González intentó rivalizar con Santiago Abascal en las recientes primarias para la presidencia del partido, pero no logró los avales suficientes– cifrados en 5.000, según los actuales estatutos– para presentar siquiera su candidatura. El pasado 8 de marzo, durante la segunda jornada de la Asamblea Nacional celebrada en el Palacio de Vistalegre, el partido vetó la entrada de Gonzalez, al igual que hizo con muchos medios de comunicación, entre ellos, eldiario.es. El militante canario narró que al intentar acceder al recinto tanto a él como a su equipo se les habló de malas formas, llamándoles "mentirosos" y apuntando que "sabían a lo que venían".

El líder e VoxHabla presentaba este lunes un recurso ante el Comité Electoral de Vox "con la finalidad de invalidar tanto las decisiones tomadas en esa Asamblea de Vox, como todo el proceso electoral, debido a la multitud de irregularidades cometidas", según explica en un comunicado que adjunta al documento del recurso enviado por Burofax.

Esta corriente había anunciado en principio una demanda judicial contra la dirección de Vox por el proceso de recogida de avales en las primarias. Pero, a propuesta de sus abogados –explican– han preferido posponer ese paso y centrarse en la presentación de la denuncia ante el Comité Electoral, "para agotar primero la vía del recurso interno".

VoxHabla cuenta, según su portavoz, con unos mil inscritos que celebrarán el próximo 15 de abril –si la epidemia de coronavirus no lo impide– su primera Asamblea, que será el "punto de partida" para que la asociación empiece a trabajar.