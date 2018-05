El juez que pidió la absolución de 'la manada' estudia acciones legales contra el ministro de Justicia

Las palabras del ministro de Justicia sobre el juez del voto particular de la sentencia de 'la manada' pueden acabar en los tribunales. El magistrado Ricardo González se está planteando demandar a Rafael Catalá por acusarle de tener "algún problema singular" debido a su postura de pedir la absolución de los cinco acusados. Según informa Colpisa, que cita a fuentes jurídicas, el juez no va a dejar pasar lo dicho por el ministro, que insistió en cargar contra González un día después en otro medio.

La entrevista que concedió Catalá en la Cadena COPE fue la que prendió la mecha de la polémica en torno a González. El magistrado recibió multitud de críticas por su voto particular, en el que señaló que en los vídeos de la violación había "sexo consentido" entre la víctima y los jóvenes, condenados a nueve años por abusos sexuales.

Estas acciones legales de González tendrían que pasar obligatoriamente por la sala Segunda del Tribunal Supremo, al ser el acusado un aforado nacional. Según Colpisa, el juez denunciaría al titular de Justicia por injurias y calumnias, al considerar que su honorabilidad ha quedado manchada por las declaraciones de Catalá. Una decisión que, además, contaría con el avalar de las asociaciones de jueces, que apoyaron en bloque a González y cargaron contra el ministro, y del CGPJ, que exigió "responsabilidad institucional" al ministro.

Catalá también apuntó en la misma entrevista que el CGPJ tendría que "haber actuado preventivamente" contra el miembro del tribunal del caso. Un día después, y a preguntas de El País, el ministro insistió en que no podía ser "ciego, sordo y mudo" ante el debate generado por la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. Y se defendió asegurando que su obligación es "alertar" de las anomalías judiciales para que el órgano de gobierno de los jueces actúe. Unas palabras que también han sido rechazadas por el presidente del TSJ navarro, que aseguró que "nadie sabe a qué se refiere cuando dice que el juez tiene problemas".

El ministro también se quejó de que le reprochasen que opinase sobre el fallo que condena a los cinco jóvenes, preguntándose por qué "los jueces de las asociaciones pueden opinar sobre esa y otras sentencias y se me niega a mí ese derecho". También apuntó que la manifestación de Madrid por la sentencia se convocó en la puerta del ministerio de Justicia, "y no del Consejo".

Las críticas al titular de Justicia, que no es la primera vez que hace intervenciones que generan polémica, llegaron desde todas las asociaciones de jueces y de la mayoría de partidos. El único que ha cambiado su posición es el PSOE, después de que Pedro Sánchez corrigiese este martes a su portavoz parlamentaria, Margarita Robles, que apoyó lo dicho por Catalá. El líder socialista pidió al ministro que "no sea torpe", a la vez que le reclamó "prudencia, sentido común y que no tire la piedra y esconda la mano".