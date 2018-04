El CGPJ pide a Catalá "responsabilidad institucional" y que no haga una "utilización política" de la Justicia

El Consejo General del Poder Judicial ha emitido este lunes un comunicado tras la insinuaciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el juez que emitió el voto particular de 'La Manada'. Sus vocales reclaman "responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia" y que no se cuestione el trabajo de los jueces y magistrados.

El comunicado es la respuesta del CGPJ a las declaraciones de Catalá, que en una entrevista ha afeado al Consejo que no hubiese apartado al juez Ricardo González, responsable del voto particular que cuestiona la versión de la víctima de 'La Manada'. Ha asegurado que González tiene un "problema singular" que todos conocían, pero no se actuó contra él "preventivamente".

Catalá ya ha recibido respuesta del vocal del CGPJ Juan Manuel Fernández, que ha dicho que no había motivos para apartar al juez. La Comisión Permanente del CGPJ, en su comunicado, ha apelado a "la moderación, prudencia y mesura" en las reacciones a la sentencia, que ha generado críticas de políticos y movilizaciones por todo el país.

El CGPJ también apela "a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/juezas y magistrados/as que integran el Poder Judicial y que trabajan para lograr una Justicia de calidad".

Además, piden "incrementar los esfuerzos para trabajar por una sociedad más igualitaria", dirigiendo esos esfuerzos "por los cauces de reflexión prudente de los que se ha dotado la sociedad española, por cuyo respeto deben velar los responsables públicos".

El CGPJ recuerda también su comunicado de hace unos días a raíz de las críticas al tribunal de 'La Manada', un comunicado "que afirmaba y reconocía la legitimidad de la crítica a las sentencias, hacía un llamamiento a la prudencia de los responsables públicos para que, con sus manifestaciones, no pusiesen en entredicho la credibilidad del sistema judicial ante los ciudadanos".