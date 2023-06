Alberto Garzón no repetirá como candidato en las elecciones del 23J

Alberto Garzón (Logroño, 1985) no repetirá como candidato el próximo 23 de julio, según ha podido saber elDiario.es. Diputado en el Congreso desde noviembre de 2011, el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida ha decidido dar un paso al lado en el ámbito institucional en vísperas de la cita adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Garzón, no obstante, hará campaña, se mantendrá como ministro hasta el cambio de Gobierno y como coordinador de IU, aunque no dispute el escaño por Málaga, por donde fue elegido en 2019.

Según ha podido saber elDiario.es, Garzón considera que ahora se abre una nueva etapa impulsada por Sumar, proyecto seguirá apoyando desde la coordinación federal de IU.

Para esta cita, Izquierda Unida acaba de ratificar su voluntad de concurrir a las elecciones con Sumar, el espacio político impulsado y liderado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien comunicó esta decisión el pasado martes, 24 horas después de la convocatoria de electoral, al igual que a la dirección de IU.

Diputado en el Congreso desde las elecciones de noviembre de 2011, Garzón ha vivido de cerca los profundos cambios en el mapa político español y, en particular, en la izquierda desde el 15M, movimiento en el que participó en Málaga. Economista de formación, ha publicado varios libros en la última década: La gran estafa (Destino); La tercera república (Península); Por qué soy comunista (Península) y ¿Quién vota a la derecha? (Península).

Su papel en Izquierda Unida fue creciendo hasta convertirse en candidato en diciembre de 2015, esta vez por Madrid, ya con la irrupción de Podemos, en una campaña en la que la organización, aún liderada entonces por Cayo Lara, se jugó la supervivencia. Al final logró casi un millón de votos entonces –sin contar los de Galicia y Catalunya, donde concurrió en confluencia con En Marea y En Comú Podem– y dos escaños por Madrid –el suyo y el de Sol Sánchez, que iba de número 2–.

Seis meses después, Garzón y Pablo Iglesias escenificaban el acuerdo político para concurrir juntos a las elecciones del 26 de junio de 2016 en lo que se bautizó como pacto de los botellines, después de que el PSOE decidiera no buscar una mayoría de investidura con su izquierda política. Garzón se convirtió en coordinador general de IU semanas después de aquella cita electoral, y portavoz adjunto del grupo confederal de Unidas Podemos.

En estos años, además de los acuerdos con Podemos y el resto de fuerzas para la articulación de Unidas Podemos como espacio político y ahora Sumar, Garzón ha llegado al Gobierno de España tras la repetición electoral de noviembre de 2019, y el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para conformar el primer Gobierno de coalición desde la Segunda República: la primera vez en más de ocho décadas que militantes del PCE entraban en el Consejo de Ministros –él y Yolanda Díaz–.

Garzón llegaba al ministerio de Consumo en enero de 2020, un par de meses antes de declararse una pandemia mundial y un par de años antes de estallar la guerra en Ucrania, dos acontecimientos imprevistos a los que ha tenido que hacer frente el Gobierno.

Desde su ministerio, el líder de IU ha impulsado medidas para limitar la publicidad de apuestas en televisiones, redes sociales y videojuegos –las casas de apuestas físicas son competencia autonómica–, además de batallar a favor de la ganadería intensiva frente a las macrogranjas y de la dieta mediterránea frente al consumo excesivo de carne –con el lobby empresarial y el ministro de Agricultura, Luis Planas, en contra–.

