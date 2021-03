Los aliados del Gobierno advierten a Ábalos de que no apoyarán la ley de vivienda si no limita los alquileres

La propuesta del PSOE para incentivar fiscalmente a los propietarios que bajen el precio de sus alquileres no solo disgusta a Unidas Podemos, que cree que rompe el acuerdo de Gobierno. Tampoco la mayoría de los aliados del Ejecutivo para la investidura o para los Presupuestos están dispuestos a apoyar una ley estatal de vivienda que no recoja expresamente la limitación del precio de los alquileres en zonas tensionadas. Así lo han expresado este martes en el Congreso los portavoces de ERC, EH Bildu, Más País o Compromís, quienes han advertido claramente al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de que si mantiene su idea tendrá que buscar a PP y Vox para sacar adelante la norma.

La negociación entre el PSOE y Unidas Podemos para pactar un proyecto de ley de la que sería la primera ley estatal de vivienda de la democracia lleva meses estancada. El acuerdo de la coalición recoge que "se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler". En opinión de los de Pablo Iglesias, incentivar fiscalmente a los propietarios es una medida "voluntaria" y que no "pone techo" a los precios, tal y como ha explicado este martes Pablo Echenique en una rueda de prensa. Las conversaciones en el seno del Gobierno siguen en marcha.

El propio Iglesias se ha planteado como objetivo para los pocos días que le quedan como vicepresidente sacar adelante la norma. La vivienda será uno de los temas centrales de la campaña de Unidas Podemos, que incorporará como fichaje de las sociedad civil a sus listas a la abogada de la PAH Alejandra Jacinto.

Antes que el portavoz de Unidas Podemos habían salido a la sala de prensa del Congreso los demás grupos parlamentarios. Y todos los del bloque que apoya a Gobierno, con excepción del PNV, han arremetido contra la propuesta de Ábalos, que fue redactada en colaboración con el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero.

Ha abierto fuego el líder de Más País, Íñigo Errejón, quien ha dicho que la propuesta de Ábalos no les "parece nueva" y que "subvencionar a los propietarios ya se ha puesto en marcha y la Airef ha dicho que no funciona". Preguntado sobre su posición si el PSOE insiste en su propuesta, Errejón ha zanjado: "No votaríamos a favor de la ley". El diputado ha asegurado que su partido exige que se limiten los precios de los alquileres.

En el mismo sentido se ha pronunciado Mertxe Aizpurua (EH Bildu), quien ha señalado que "pretender premiar con dinero público los alquileres abusivos, en vez de limitarlos" es "inasumible" para su formación. "Beneficia a los grandes propietarios, no a los inquilinos", ha añadido, para reclamar al PSOE que limite los alquileres "como le pide la mayoría progresista" del Congreso. "Es el momento de seguir el camino emprendido por otros países europeos", ha reclamado, para insistir en rechazar la idea de Ábalos: "Estamos en completo desacuerdo. Beneficia con dinero publico a los grandes tenedores. Es absurdo".

Gabriel Rufián (ERC) ha elevado incluso el tono. "La propuesta del PSOE no solo es humillante, es hostil", ha dicho. "Por contenido y por formas", ha añadido. Los republicanos catalanes, que han lanzado serios avisos en las últimas semanas a Pedro Sánchez del riesgo de perder su imprescindible apoyo parlamentario, ha recordado las múltiples veces que los partidos de la investidura, incluidos ellos, se han comprometido con los movimientos sociales para sacar adelante esa limitación de los precios. "ERC no va a traicionar a los colectivos", ha dicho, para añadir que "el PSOE, una vez más, está incumpliendo un acuerdo firmado, en este caso con Unidas Podemos".

Rufián ha sido el más explícito de todos al decir que "tal y como está la propuesta del Gobierno, o la aprueban con Vox o no sale". "No vamos a apoyarlo", ha remachado.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha dedicado menos esfuerzo a exponer su rechazo: "El PSOE siempre miente. Que a estas alturas siga sorprendiendo... Un acuerdo más que el PSOE no cumple". También el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha rechazado el planteamiento de Ábalos y ha dicho que las dos opciones que hay, los incentivos y la limitación de precios, son "incompatibles". "Apuesto por una verdadera limitación de precios. Los incentivos difícilmente pondrán más vivienda de alquiler en el mercado. Si se pueden limitar los precios en otras cosas, un Gobierno progresista debería ayudar a que la gente tenga vivienda limitando el precio", ha concluido.

Echenique ha querido en su intervención garantizar que el Gobierno de coalición no está en riesgo y ha señalado directamente a Pedro Sánchez. "El presidente no puede permitirse traicionar la palabra dada al conjunto de los españoles. Hay un acuerdo para poner techo y eso no se pone con incentivos fiscales, que es una medida voluntaria, además de que cuesta miles de millones de dinero público que van a la gente con más posibilidades económicas", ha dicho.

"El Gobierno de coalición, lo dice el PSOE, goza de buena salud. No se va a romper, ya le gustaría a la derecha y la extrema derecha", ha concluido.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha apostado por que habrá un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. "Este Gobierno siempre ha llegado a acuerdos muy importantes en materia como el ingreso mínimo o el incremento de becas y las ayudas a las empresas", ha dicho. "Siempre hemos buscado soluciones, estoy convencida de que con la vivienda va a ocurrir exactamente igual", ha señalado. Montero ha apostado por ampliar el "parque publico" y por sacar al mercado las "viviendas vacías" y ha reducido las diferencias en el Ejecutivo a un "debate procedimental sobre cuales son las fórmulas", informa Irene Castro.

Además, Montero ha restado importancia a la salida del vicepresidente segundo para encabezar la lista de Unidas Podemos en Madrid: "Vamos a seguir trabajando con Iglesias dentro o fuera".