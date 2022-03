Almeida avala ahora que Ayuso presida el PP de Madrid: “No seré un problema”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este miércoles que él no supondrá “ningún problema” para que Isabel Díaz Ayuso se convierta en la presidenta del PP Madrid en el próximo Congreso regional que “todo apunta a que se celebrará poco después del Congreso Nacional” que el partido ha convocado para los próximos 1 y 2 de abril en Sevilla. “Por mi parte no va a haber ningún problema y es lo que creo que los militantes esperan por mí”, ha señalado el alcalde en una entrevista con Carlos Herrera en la cadena COPE. Almeida descarta así la posibilidad de rivalizar con la presidenta regional madrileña en ese cónclave, como se había especulado hasta antes de que estallara la crisis interna del PP.

El alcalde de Madrid ha reconocido que ha mantenido con Ayuso “posiciones distintas” sobre la conveniencia de acelerar o no el Congreso regional, pero ahora cree que lo más importante es pasar página y “mandar un mensaje de unidad” tanto a la militancia como a los españoles para que vean que Feijóo-Ayuso forman “un tándem ganador” en el PP, como cree que se vio ayer en el acto que celebraron en Madrid en el que “hubo química” entre ellos. “Yo antes defendía que no tocaba pronunciarse sobre el mismo [el Congreso regional], pero ahora creo que lo más importante es que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y traslademos ese mensaje de unidad a la margen de las preferencias de cada uno”, ha insistido.

Durante la entrevista, Almeida ha venido a reconocer que es consciente de que ha perdido la batalla interna dentro del partido -“era difícil prever que esto pudiera pasar”, ha señalado-, desvelando que tras el estallido del caso del supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad desde el propio Ayuntamiento, “no ha sido fácil gestionar esto para mí”, pero ha afirmado que en política “hay que saber superar las cosas”. “Todos salimos dañados en términos políticos de esta crisis por lo que hay que trabajar duro para volver a ganarnos la confianza de los españoles”, ha añadido.

La salida de Casado

El regidor madrileño no ha querido adentrarse en la abrupta salida del cargo de Pablo Casado forzado por los barones del PP. Según ha desvelado, con él ha tenido también algunas “discrepancias”, pero ha señalado que no cree que le nombrara portavoz nacional del partido “ni para menoscabarme ni para anularme por la popularidad que yo había alcanzado”. Según ha dicho, el hasta ahora líder del PP le encomendó ese cargo en agosto de 2020, año de la pandemia, “al consideraba que era la persona adecuada” para transmitir el mensaje del partido. Pero al estallar ahora el caso del espionaje pactó con Casado, al que hacía meses que ya le había planteado que era “difícil seguir con esa dualidad”, que su deseo era centrarse en la alcaldía y “dadas las informaciones que habían salido”, tener las manos libres para dar las explicaciones que fueran necesarias para que “los madrileños no tengan duda de lo que ha pasado”.

En este sentido, ha vuelto a repetir que va a poner todo de su parte para que la comisión de investigación se celebre “con transparencia total” aunque ha advertido de que “tenemos que estar a la altura y evitar que se convierta en un circo o que se hagan fuegos artificiales”. “Vamos a hacer todo lo posible para que se sepa lo qué paso”, ha remachado. Almeida ha descartado una moción de censura por parte de Begoña Villacís, su socia de Ciudadanos en el Gobierno municipal. “En estos momentos no lo contemplo”, ha dicho, asegurando que la propia Villacís, por su parte, “lo ha descartado” ya que “tanto dentro como fuera ha dicho que podemos estar tranquilos”. Además, a su juicio, “por las cosas aparecidas no hay motivos para presentarla aunque los grupos de izquierda estarían deseando”. “Pero ella [Villacís] no se va a prestar a ese juego”, se ha aventurado.

El alcalde ha dado por sentado que Ángel Carromero, al que cesó como asesor al poco de estallar ese caso, debe y va a acudir a declarar ante la comisión “para despejar cualquier duda” pero cree que entre las 43 personas que la oposición ha solicitado comparecer “hay algunas que no tienen ninguna relación con el objeto de la investigación”.

En la entrevista en la COPE Almeida ha apostado porque ese “tándem ganador” que ve en Feijóo y Ayuso, que según ha recordado han alcanzado en sus autonomías “mayorías”, lance “un mensaje al conjunto de los españoles de que podemos ganar”. También ha alabado la “mano tendida” del líder gallego a Pedro Sánchez para alcanzar “pactos de Estado”, al tiempo de que haga un férrea oposición a su Gobierno.

El alcalde de Madrid salió ayer del acto de Feijóo con el espaldarazo del que en breve será nuevo líder del PP para que repita como candidato a la alcaldía de la capital en las próximas elecciones municipales de 2023.