Almeida insta a Illa a que dimita ya: "No se puede ser ministro de Sanidad a tiempo partido"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a que dimita tras ser candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat. "No se puede ser ministro de Sanidad y candidato a tiempo partido", ha lanzado.

En declaraciones a los medios, ha indicado que ante la situación que hay en España, a las puertas de una tercera ola y comenzando el proceso de vacunación, "no se puede utilizar un cargo como el de ministro de Sanidad para promocionarse como candidato a la Presidencia de la Generalitat".

"Creo que es una cuestión de sentido común, que todos los ciudadanos entienden. No se puede ser ministro de Sanidad a tiempo partido en estos momentos. Su permanencia lo único que implica es que quiere la promoción para aumentar su expectativa de voto", ha manifestado, tras recibir a los Reyes Magos en la Plaza de Cibeles.

Almeida se ha sorprendido de que Illa, "en un ejercicio de honradez", no haya presentado aún su dimisión. El también portavoz del PP considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no cree que el ministro estuviera realizando una gran labor" porque si no le mantendría en el cargo y no lo mandaría "a Cataluña".