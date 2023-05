Los audios de Marbella: el hijastro ‘narco’ de la alcaldesa celebra el triunfo del PP y dice que tienen la “fucking Andalucía”

“La ciudad es nuestra” fue el título elegido por la cadena HBO en España para la serie original de David Simon –el célebre autor de The Wire– sobre un grupo de policías antinarcóticos de Baltimore (EEUU) consumidos por la corrupción. Y “la ciudad es nuestra” fue la expresión elegida por Joakim Broberg el 29 de mayo de 2019 para celebrar el triunfo de su madrastra en las elecciones municipales que se habían celebrado tres días antes.

Los audios de Marbella: un concejal advierte al hijastro de Muñoz que aprenda de su padre y no hable por el móvil

Más

El teléfono del hijastro de Ángeles Muñoz estaba intervenido por orden judicial y los policías de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se pusieron en guardia: Broberg presumía del poder de su madrastra y de su partido en Marbella, en otras ciudades de la Costa del Sol y en la “fucking Andalucía”, según el término en inglés que introdujo el presunto narcotraficante durante una conversación en sueco con un socio suyo, acusado de ser su testaferro.

“Porque ahora hemos ganado nosotros también. Porque ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente tenemos la jodida Andalucía”, afirma Broberg en la citada conversación.

En la misma conversación, Broberg cuenta a Holmen que tiene en ese momento sentado al lado, en un bar, a 'El Calvo', un funcionario de Benahavís, la localidad limítrofe con Marbella donde Ángeles Muñoz aún conserva una mansión, y que éste les había dado tres licencias.

La UDEF se puso a trabajar y comprobó que 'El Calvo' existía y que efectivamente era un funcionario con responsabilidades en la delegación de Urbanismo de Benahavís. Sumado a otros indicios, aquello derivó en un atestado policial solicitando al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que abriera una nueva línea de investigación por corrupción. Nunca ocurrió.

Los audios que viene desvelando en los últimos días elDiario.es se suman a la conversación de Broberg y Holmen como nuevos indicios de corrupción en Marbella. Joakim Broberg, procesado por narcotráfico y blanqueo de capitales, tenía acceso directo a los concejales de Ángeles Muñoz y la alcaldesa les concertaba reuniones con él y sus socios. Las grabaciones desmienten la distancia que Muñoz ha intentado presentar en su relación con el hijo de su marido, al que crió desde la adolescencia.

Uno de los concejales más próximos a la familia es Diego López Márquez, quien en una grabación publicada el pasado miércoles por este medio insta a Broberg a que no le hable de negocios por teléfono. “¡Aprende de tu padre”, le dice, en referencia a Lars Broberg, marido de Muñoz durante treinta años, promotor inmobiliario y responsable de la vida de lujo de la alcaldesa, según ella defendía. Lars, ‘Lasse’ como le llamaba su entorno, falleció el pasado marzo, después de haber sido procesado en 2022 por pertenecer a la misma organización criminal que su hijo, causa que se detuvo contra él por su deteriorado estado de salud.

En el informe de la UDEF incorporado a la causa, los policías advierten: “Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente, se solicita que se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”. El 'hijastro' de la alcaldesa está procesado por organización criminal, narcotráfico y blanqueo de capitales procedentes del dinero de la droga a través de una veintena de sociedades, parte de ellas inmobiliarias.

Los agentes de la UDEF no solo identificaron al 'El Calvo', Juan Carlos C. R, destinado en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Benahavís. Los policías también encontraron una licencia urbanística concedida por ese Ayuntamiento con la firma del alcalde José Antonio Mena Castilla y el citado Juan Carlos C. R como secretario. “Consultadas las bases de datos policiales coinciden sus características físicas con el apelativo utilizado por Broberg”, añaden los agentes en su informe.

Quedaba identificar los planes de Broberg y Holmen: la edificación de una casa de lujo “probablemente ubicadas” en La Quinta, zona de El Colorado, en la localidad de Benahavís. “Holmen le dice a Broberg que nadie puede entrar a trabajar hasta que no tengan el permiso de obra y le pide ayuda con el tema, denotándose la influencia que tiene Broberg en la corporación local”, escribe la Policía.

La UDEF: Broberg tenía “influencia” por Ángeles Muñoz

La UDEF concluía: “De las conversaciones telefónica interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco en las decisiones del Ayuntamiento de Benahavís sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí, localidad limítrofe y de la cual también fue alcaldesa [en realidad teniente de alcalde] en el pasado (entre los años 95 y 98). Esta influencia la utilizaría en su propio beneficio, contando con la colaboración de personas de su círculo cercano”.

Todas estas conclusiones provisionales, recogidas en un atestado incorporado a la causa, cayeron en saco roto. Ninguna investigación por corrupción se abrió. La alcaldesa de Marbella habla de “linchamiento político” por las informaciones que publica elDiario.es desde octubre de 2022, después de que el juez Manuel García Castellón levantara el secreto del sumario. Pese ello, Ángeles Muñoz lleva más de siete meses relacionando las noticias procedentes del sumario por narcotráfico con una estrategia electoral y ha demandado por ellas a este medio y a tres de sus periodistas.

––––––––––––––

La alcaldesa de Marbella no nos va a callar

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos hemos podido desvelar el procesamiento del marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella y hemos investigado el abultado patrimonio de esta política del PP, que nos pide 50.000 euros por “atentar contra su honor” en nuestras informaciones. Gracias a nuestras socias y socios resistimos las presiones del poder. Y con su apoyo no nos vamos a callar, seguiremos investigando y publicando.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, que merece la pena que exista y llegue al mayor número de gente posible, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita especialmente en momentos como este. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.