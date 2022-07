Belarra advierte al PSOE: “O hacemos unos Presupuestos a la altura o los próximos los harán Feijóo y Abascal”

“En estos Presupuestos, el Gobierno se juega su reelección”, ha asegurado este sábado la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra. “O hacemos unos Presupuestos a la altura de lo que está exigiendo la ciudadanía –la ciudadanía en España, no el líder de otra potencia– o los próximos presupuestos los harán [el líder del PP, Alberto Núñez] Feijóo y [el de Vox, Santiago] Abascal y, esos sí, serán violencia contra la mayoría social en nuestro país”, ha añadido ante el Consejo Ciudadano Estatal de su partido.

Yolanda Díaz presenta Sumar ante 5.000 personas para que "la democracia llegue también a la economía"

Saber más

Para Belarra, que ha evitado mencionar a Yolanda Díaz y a Sumar un día después de la masiva presentación del proyecto de la vicepresidenta –sí lo ha hecho Irene Montero, en RNE, donde ha recalcado: “Yolanda es nuestra candidata”–, “la mejor forma de fortalecer la democracia española y aspirar a que sea plena, es que el Gobierno de coalición se consolide y continúe gobernando”. “No hemos ocultado nuestra preocupación por los acontecimientos y las declaraciones de lo que hemos vivido y escuchado en las últimas semanas y que han dejado a Podemos en solitario defendiendo las que deberían ser las señas de identidad propias de todo el Gobierno progresista”, ha matizado, en alusión a los choques con el PSOE por el aumento del gasto en Defensa o la respuesta que debe dar el Ejecutivo ante la creciente inflación.

“No podemos olvidar que la coalición es una conquista de la izquierda en nuestro país, una conquista de quienes se movilizaron en el 15M, del movimiento feminista que convocó 8Ms históricos, de los y las pensionistas, de los trabajadores y de las trabajadoras. Cuidar la coalición y cuidar lo conseguido por tantas personas anónimas requiere no equivocar el rumbo y, desde Podemos, jugar el papel que siempre hemos desempeñado, el de impulsar las medidas más ambiciosas y valientes de este Gobierno”, ha recalcado Belarra.

Ella ha insistido, por todo ello, en que “la aprobación de los Presupuestos gGenerales para el año 2023 debe ser el hito político clave que dé certezas” al país y “marque el rumbo del final de la legislatura”. “Tienen que ser unos Presupuestos que pongan barreras a la inflación y protejan a las familias, atendiendo claramente a lo que necesita la ciudadanía y a lo que la gente espera de un gobierno progresista”, ha dicho.

“Yo, desde luego, no renuncio y voy a seguir intentando convencer al socio de que lo que necesita nuestro país para protegerse de las consecuencias económicas y sociales de la guerra no es invertir en más aviones de combate, sino blindar el poder adquisitivo de la gente, un fondo de 10.000 millones para la sanidad y la educación públicas, un abono transporte de 10 euros y ampliar las políticas de conciliación y cuidados”, ha remachado, para concluir que España “necesita ya una ley de vivienda ambiciosa y derogar la ley mordaza”, dos iniciativas que el Gobierno confía en aprobar en el Congreso en el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre.

“Un ataque a la democracia”

Belarra ha dedicado una gran parte de su discurso a arremeter contra el PP tras conocerse los audios, revelados por El País, de las conversaciones entre la exsecretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, y el excomisario Villarejo, en las que ambos insultan a Pablo Iglesias y maniobran para imputar a Podemos falsos delitos. “Los audios de las conversaciones mafiosas entre el expolicía corrupto Villarejo y Cospedal, exsecretaria general del PP y nada menos que exministra de Defensa, vienen a confirmar lo que ya sabíamos y ya había acreditado el propio Congreso de los Diputados en la comisión que investigó las cloacas. Durante años en este país se han desplegado todos los esfuerzos –insisto, por medios ilegítimos e ilegales– para frenar el crecimiento de Podemos. Y eso no solo es un ataque a Podemos: es un ataque a la democracia y al Estado de Derecho”, ha concluido.

La ministra ha denunciado que “ningún partido que cuando gobierna utiliza los recursos del Estado para perseguir ilegalmente a sus adversarios políticos puede ser calificado por nadie como un 'partido de Estado', sino como todo lo contrario: como un partido enemigo del Estado de Derecho”. Y hacerlo, ha dicho, calificar de “partido de Estado” a un partido “que se apropia y que utiliza a su favor, ilegalmente, los recursos del Estado, también hace daño a nuestra democracia”. “Es enormemente grave además que exista impunidad para mentir en los grandes medios de comunicación. Se han dedicado horas y horas y horas de tertulias a mentir y a desinformar sobre nosotros y nosotras. Y después, nadie ha venido a reparar el daño. Porque los informes falsos y las mentiras ni se elaboran solas, ni se publican solas”, ha señalado.

Con todo, Belarra considera que “el daño a la democracia española es irreparable”. “Nunca sabremos qué resultado electoral habríamos obtenido de no ser por las mentiras y los bulos que se han vertido contra nosotros. ¿Qué habría pasado si no se hubiera publicado el falso informe PISA, sin sello policial y sin ninguna prueba material, justo cuando Podemos llegó al Congreso en enero de 2016? ¿Qué habría ocurrido si tras la repetición electoral del 26J en 2016 no se hubiera publicado el falso pago de Venezuela a Podemos en Granadinas? No lo sabemos, pero es muy posible que el Gobierno de coalición llevara gobernando nuestro país 7 años, en vez de dos. Incluso es muy posible que Podemos hubiera liderado ese Gobierno. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que lo que de verdad molesta al poder económico, político y mediático de este Gobierno es que Podemos esté en él”, ha remachado.

“La pregunta que debemos hacer ahora está clara: ¿señor Feijóo, va usted a pedir perdón por la actuación de su partido y de sus compañeros, como Cospedal, por utilizar el Ministerio del Interior y las cloacas del estado contra Podemos, por actuar como un partido que es una organización especializada en delinquir? ¿Van a pedir perdón los medios y periodistas que dedicaron horas y horas a desprestigiarnos con mentiras?”, se ha preguntado. Belarra ha pedido “establecer mecanismos de no-repetición de escándalos como este porque ahora mismo nada garantiza que no pueda volver a suceder lo mismo”. “Pero más allá de eso, desde luego, creo que pedir perdón, honestamente, es lo mínimo que deberían hacer”, ha zanjado.

La foto de Irene Montero en Nueva York

Con motivo del Orgullo LGTBI, Belarra también ha dedicado unas palabras a las políticas de Igualdad y a alabar a la ministra del ramo, Irene Montero. “Gracias a los avances que impulsáis, hoy hay muchas más personas orgullosas de lo que somos como país”, les ha dicho a Montero y su equipo. Para la líder de Podemos, la ley trans es un avance de la sociedad. “España se siente orgullosa de su gente, se siente orgullosa de un país que es diverso, que es inclusivo y que es ya, irremediablemente y aunque les moleste, una referencia global en el avance por los derechos feministas. Es por ello que hoy el Orgullo es también un orgullo de país, el orgullo que sentimos de vivir en un país en el que las personas LGTBI se sienten más libres y más seguras”, ha dicho.

Ahora bien, Belarra también ha pedido a su partido que sea consciente de que “los avances feministas y democráticos nunca están exentos de oposición”. “Y esta semana hemos visto cómo los machistas que están en política, y también en los medios, rabian y os atacan con mentiras porque no pueden soportar veros cambiar este país. Veros convertir a España en un referente internacional en políticas de igualdad, veros viajar a otros países para tejer alianzas feministas”, ha dicho, en referencia a las críticas que recibieron Montero y otras dirigentes de su equipo por fotografiarse en Nueva York, a donde se desplazaron en un viaje institucional. “Esa violencia política que se ejerce contra vosotras”, les ha dicho Belarra, “nos llena de indignación, porque nos indigna la mentira y la injusticia, pero también nos llena de orgullo”.

“Que nos ataquen de esa manera no es síntoma de su fuerza, sino de la nuestra. Es porque estamos avanzando; porque estamos transformando España y esta vez, con permiso de Alfonso Guerra, a esta España feminista, sí la va a reconocer la madre que la parió”, ha finalizado.