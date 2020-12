Borrell avisa de que China está desplazando a la UE en Latinoamérica

Bruselas/Madrid, 17 dic (EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, advierte de que si la UE no establece "más y mejores relaciones" con América Latina será desplazada por China.

Esta es una reflexión de Borrell expresada en una entrevista telemática concedida a la presidenta de EFE, Gabriela Cañas, al hilo de las dificultades que los veintisiete países de la UE y los cuatro de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) están teniendo para ratificar el acuerdo comercial que pactaron en 2019, tras veinte años de negociaciones. Él es partidario de salvarlo.

"Creo que eso debe poder tener una solución política porque si no establecemos más y mejores relaciones con América Latina seremos desplazados por China", ya que "China está desembarcando en América Latina más que en África", advierte Borrell.

El avance del gigante asiático a los países latinoamericanos, especialmente a los de la fachada del Pacífico, explica el jefe de la diplomacia de la UE, se está produciendo "con inversiones, con actividades culturales, con comercio, y nos han desplazado, ya no somos el segundo socio comercial de América Latina, el segundo es China", asegura.

El político español subraya que la UE tiene que invertir esa situación: "tenemos que volver a ocupar el espacio para seguir teniendo influencia y para beneficiarnos del desarrollo de América Latina, y América Latina también lo necesita", considera.

Por ello, mantiene que los Veintisiete deben "ser capaces de completar el acuerdo (con Mercosur), no en los aspectos comerciales, que ya están cerrados, así como los políticos e institucionales, sino en los aspectos medioambiental y climático".

Las dudas europeas por asuntos medioambientales o de desarrollo sostenible que faltarían en el acuerdo han sido expresadas por algunos países como Francia, Holanda, Austria o Bélgica.

Del Parlamento Europeo surgió el último escollo al proceso de ratificación. En octubre aprobó una resolución en la que se dejaba claro su rechazo, ante la política medioambiental del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en la Amazonia.

SALVAR EL ACUERDO CON MERCOSUR Y MODERNIZAR LOS DE MÉXICO Y CHILE

"Hoy por hoy se argumenta, creo que con razón, que los problemas de tipo ambiental no están suficientemente desarrollados (...) pero yo creo que hay que salvar el acuerdo, mejorándolo, porque lo necesitamos, incluso para combatir la deforestación en la Amazonia, ya que si no hay ninguna clase de acuerdo, Brasil no se sentirá vinculado por nada", argumenta Borrell.

"Salvar" el acuerdo con Mercosur y modernizar los acuerdos con México y Chile son tres grandes dosieres comerciales que la UE tiene en su agenda del primer semestre de 2021.

No obstante, el alto representante de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea no oculta las dificultades en el largo camino de la ratificación, ya tienen que recibir luz verde de todos los parlamentos nacionales, y en algunos casos regionales en la UE, más de los otros países involucrados.

AMÉRICA LATINA NO OCUPA EN LA AGENDA EUROPEA EL PAPEL QUE DEBIERA

Frente a aquellos que piensan que es mejor "ningún" acuerdo, Borrell mantiene lo contrario por razones de "influencia".

Y pone datos irrefutables sobre la mesa: Las empresas europeas han invertido en América Latina más que en Japón, China, Rusia y la India juntas, en inversión, aclara, porque en comercio "no somos nosotros" los primeros.

"Los huevos que hemos puesto en la cesta de América Latina todos los europeos, seguramente más los españoles que los polacos, son muy importantes y nos somos conscientes de ello", lamenta.

Y reconoce que es cierto que América Latina "no ocupa en la agenda europea el papel que tendría que tener", seguramente, apunta, porque la proyección histórica, cultural y económica es muy grande para algunos países, como España, Italia, Portugal y Francia, pero mucho menor para los países del este de Europa.

Como ejemplo de esa ausencia, recuerda que hace cinco años que no se ha celebrado una cumbre entre la UE y América Latina.

Por eso destaca la importancia de que Alemania, que ostenta este semestre la presidencia de turno de la UE, haya celebrado esta semana una conferencia ministerial en Berlín con América Latina.

Además, los Veintisiete hacen "lo que pueden", dice, y como ejemplo, apunta que han "reorientado más de 2.500 millones de euros para ayudar a los países latinoamericanos" frente a la Covid.

Reconoce que es "una gota en el océano" de las necesidades de un continente al que la pandemia está azotando "más que en ninguna otra parte en el mundo".