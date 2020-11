Calvet y Borràs rebajan la importancia de superar el 50% de votos independentistas

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, y la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ambos candidatos en las primarias de JxCat, han rebajado este viernes la importancia de que el independentismo supere el 50% de los votos en las elecciones catalanas el 14 de febrero.

Lo han dicho en un debate en Catalunya Ràdio recogido por Europa Press entre los candidatos a las primarias de JxCat para escoger al presidenciable del partido a la Generalitat, en el que también ha participado el abogado Jordi Ferrés.

Al ser preguntados por este objetivo del 50%, Calvet ha afirmado que este debate no es el que le preocupa más: "No es lo central de mi propuesta", y ha defendido que su apuesta pasa por que el independentismo logre sumar victorias progresivas a través de un Govern fuerte, y ha situado ganar en los comicios y la amnistía como dos ejemplos de estas victorias.

Pese a que defiende que sería una buena noticia lograr el 50%, Borràs ha advertido de que el independentismo ya ha tenido esta legislatura más de la mitad de los diputados y no ha avanzado hacia la república catalana, y ha sostenido que no puede haber pausa hacia ese objetivo, pero tampoco poner "fechas y taquígrafos".

Sin embargo, Ferrés ha insistido en que, si el independentismo supera este porcentaje, debe haber consecuencias y se deberá trabajar para implementar el mandato del 1-O, aunque ha reconocido que quizás no se puede hacer "inmediatamente el día de la investidura".

UNIDAD Y PACTO CON ERC

Los tres candidatos han remarcado la importancia de buscar la unidad del independentismo y han coincidido en que su prioridad tras las elecciones será volver a reeditar los pactos con ERC y partidos independentistas.

Borràs, que ha afirmado que la unidad no puede ser un discurso vacío sino que se tiene que trabajar, ha alertado de la posibilidad de que, si gana ERC, pacte con PSC y comuns para hacer un nuevo tripartito: "Quien se plantea hacer pactos con partidos no independentistas no prioriza la independencia", y cree que no hay dudas de que JxCat la prioriza.

También Calvet ha avisado de un posible tripartito si los republicanos obtienen un mejor resultado que JxCat, por lo que ha subrayado la importancia de que su formación gane las elecciones y confía en que esta unidad conlleve las victorias del independentismo: "Me veo capaz de sumar energías del mundo del soberanismo", y de hacer un gobierno fuerte.