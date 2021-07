Casado acusa al Gobierno de "ocultar" la cifra de muertos por la pandemia y de "finiquitar la soberanía nacional"

Por segundo año consecutivo, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha realizado su particular balance del curso político acusando al Gobierno de "ocultar" la cifra real de muertos por la pandemia y lanzando duras palabras contra el Ejecutivo que, según él, ha "finiquitado" la soberanía nacional y se caracteriza por la "incompetencia" y las "mentiras". "Han acallado al Parlamento y han insultado a la oposición desde el BOE", ha dicho.

Casado también ha hablado de dos de sus mantras: ETA y Venezuela. "Queremos saber qué pactos tiene Sánchez con la dictadura chavista", ha llegado a asegurar el jefe de la oposición, que ha dicho que el Gobierno es "rehén de los nacionalistas". Asimismo, ha asegurado que el Ejecutivo "paga a Bildu" su apoyo a los Presupuestos con el acercamiento de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, tal y como hicieron en el pasado los gobiernos del PP de José María Aznar y Mariano Rajoy.

Casado ha comenzado su intervención reconociendo el "sentido del humor" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber utilizado el lema "Cumpliendo" en su propio balance del curso político. "Suena a sketch o monólogo del Club de la Comedia", ha dicho, porque los miembros del Ejecutivo, según él, "no han cumplido nada" y "han incumplido todo".

"El Gobierno de Sánchez es medalla de oro en destrucción de la economía nacional, plata en mortalidad de COVID en relación a la población que tenemos y bronce en destrucción de empleo y, por lo tanto, en creación de desigualdad", ha sentenciado el líder de los populares, que ha pedido al jefe del Ejecutivo que convoque un Debate del Estado de la Nación para septiembre. "Pedimos menos triunfalismo económico, menos autosatisfacción y solidaridad con las familias que están sufriendo", ha señalado.

Mantiene el bloqueo del Poder Judicial

Para Casado, Sánchez "es un presidente en recesión y lidera un Gobierno en crisis". "No puede tener un pie en la Constitución y otro con los independentistas, porque se disloca el pie. No se puede ocultar en una purga de ministros porque aunque quite parte de la tripulación el piloto sigue siendo él", ha añadido. A su juicio, el jefe del Ejecutivo "ha convertido al Gobierno en interino, que paga a plazos a los que le dieron la investidura, finiquitando la soberanía nacional".

Casado ha planteado "seis alternativas" frente "al problema de España que es Sánchez. Y ha vuelto a insistir en que quien bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), paralizado por el PP desde hace tres años, es el Gobierno, además de acusar a Moncloa de "atacar a la Justicia". Casado ha mantenido este jueves sus exigencias para mantener el bloqueo, que pasan por vetar que Unidas Podemos participe en la negociación de la reforma de dicho órgano y exigir una reforma del modo de elección de sus miembros.

"Si Sánchez dice que va a hacer lo que dice Europa y la Constitución, perfecto, lo renovamos hoy mismo", ha dicho Casado, que bloquea la renovación del CGPJ desde 2018, manteniendo en el máximo órgano de los jueces la mayoría conservadora elegida por PP, PSOE e IU durante la etapa en la que los 'populares' tenían mayoría absoluta.

Además, tras conocerse la decisión del juez instructor de la Operación Kitchen de llevar a juicio al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, y de archivar la causa contra la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, la exdirigente cuyo apoyo resultó decisivo para que Casado ganara las primarias de hace tres años, el líder del PP ha dicho que el primero "está suspendido de militancia del PP" y que la decisión demuestra que "Cospedal es inocente".