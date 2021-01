Casado alaba a Almeida y Ayuso por su gestión de "una tormenta perfecta"

24 horas después de alabar la gestión del temporal realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita al centro de emergencias regional, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha dedicado felicitaciones similares este miércoles al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Durante otra visita, en esta ocasión a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), Casado ha destacado "la labor que está haciendo" Almeida "en la gestión de la tormenta perfecta, lo que nunca se había visto en casi un siglo en la capital de España".

Para el líder de los populares, el regidor "está demostrando que es un alcalde a pie de calle, que se está pateando toda la ciudad para escuchar a los vecinos, supervisar a empleados municipales y para recuperar la movilidad, con esa cercanía, rendición de cuentas diaria, y la prevención que ha demostrado la ciudad de Madrid". En su opinión, esa "previsión" ha hecho "que en coordinación con otras administraciones ahora mismo se vaya recuperando la normalidad" en la ciudad, cuyas calles y carreteras siguen anegadas de nieve, hielo y árboles destrozados.

Un día después de reclamar "unidad de acción" a todas las administraciones, y tras destacar la "coordinación" entre el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento, Casado se ha mostrado este miércoles algo más critico con el Ejecutivo. "No entendemos por qué el Gobierno decidió no declarar la emergencia nacional, porque es de libro", ha señalado. Asimismo, ha asegurado no entender "las dudas" del Gobierno a la hora de declarar a Madrid y a otros municipios regionales como zona catastrófica.

Casado ha anunciado además que "en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en el marco europeo" el PP pedirá "fondos Filomena -en alusión al nombre de la borrasca que asoló la península-, para paliar los estragos de la tormenta perfecta". A su juicio, "esto es posible en los fondos de reconstrucción" que lleguen a España de las autoridades europeas.

El líder del PP también ha reclamado al Gobierno que actúe ante una "subida de luz incomprensible en plena ola de frío". "No puede haber familias que apaguen la calefacción porque no pueden pagar la luz. A este Gobierno que dice que no deja a nadie atrás y sin embargo no deja a nadie en pie, hay que pedirle que ponga medidas con presupuesto público si hace falta", ha zanjado.

La frase que el PP eliminó

Las declaraciones de Casado en su visita a la EMT fueron enviadas por el PP a través del chat de Whatsapp por el que la dirección popular informa a los periodistas que cubren habitualmente la información del partido por lo que, de nuevo, no hubo opción de plantear preguntas al líder de la oposición. En un primer momento, Génova 13 envió un vídeo de Casado de seis minutos y medio de duración, que después solicitó eliminar. En la segunda grabación, más corta, la dirección del PP suprimió el último minuto de la intervención de su máximo líder, que estaba centrada en más alabanzas a Almeida.

"Un alcalde es el vecino que se pone al frente de los otros vecinos, es aquel que tiene que estar en la calle viendo cómo se quitan las dificultades para que la gente pueda moverse y hacer vida normal. Esos son los atributos que defendemos desde el PP: la eficacia, la cercanía y también esa transparencia a la hora de informar sobre los estragos de esta terrible tormenta que nos va a dejar horas difíciles. Por eso tenemos que tener una unidad de acción, pero también una eficacia en esa acción por parte de todas las administraciones como la que hoy se demuestra por parte de la EMT", aseguraba Casado en esa parte del vídeo que luego fue eliminada..