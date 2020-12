Chacón (PDeCAT) cree que tendrán grupo y se compromete a retirar Sucesiones si son decisivos

Ve una legislatura marcada por "la improvisación, la división interna y el retroceso independentista"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La candidata del PDeCAT a las elecciones, Àngels Chacón, ha confiado este lunes en que lograrán tener grupo parlamentario tras las elecciones del 14 de febrero en Cataluña y se ha comprometido a retirar el impuesto de Sucesiones si son decisivos en el Govern.

"Tendremos grupo y aspiramos a ser decisivos en el Govern", ha asegurado en rueda de prensa en el Parlament tras la reunión interparlamentaria de los diputados del PDeCAT, donde han hecho balance de la legislatura.

Para Chacón, Cataluña debe recuperar el prestigio de sus instituciones y promover la actividad productiva y el bienestar social, por lo que es necesario "volver a tener voz y gestionar el autogobierno", lo que no implica renunciar a la independencia.

"Los que quieren hacernos escoger entre independencia y progreso económico, entre independencia o bienestar social, plantean una falacia", ha advertido la candidata del PDeCAT, que además de comprometerse a retirar Sucesiones si pueden incidir tras las elecciones, también ha asegurado que impulsarán una ley de territorio y que defenderán la escuela concertada y el tejido productivo.

En su opinión, los tres años que ha durado esta legislatura han estado marcados por la "improvisación, la división interna y el retroceso independentista", y ha insistido en que no hay atajos para la independencia.

"Si gobernamos así, no habrá nunca república ni independencia. Hagamos país cada día y lograremos una independencia de manera inteligente. Nos pueden llamar pragmáticos, pero preferimos dar un paso adelante que no diez atrás", ha apuntado.

Tras defender el progreso económico y social, ha advertido de que no será posible "con socios que no creen en el mercado libreo ni en la colaboración publico privada, ni con otros que no se preocupan por la gestión del día a día y sólo les interesa la confrontación".

"El Govern no funciona, nadie se puede sentir orgulloso. Si el próximo Govern debe ser igual tampoco funcionará. Si dependiera de nosotros, volverá el buen gobierno y el orgullo a Cataluña", ha sostenido.

"POCA ACTIVIDAD LEGISLATIVA"

También ha constatado la "poca actividad legislativa y las continuas diferencias" que ha habido entre los socios del Govern durante la legislatura, y ha lamentado que hayan quedado pendientes leyes como la de ciencias, la de transición energética y la de cámaras.

Sobre la gestión del coronavirus, considera que "la improvisación y la división interna" en el Govern ha agravado los efectos económicos y sociales de la pandemia, y ha apelado a interlocutar con los sectores afectados y a proporcionarles información clara.

En su opinión, los actores y sector afectados, como el de la restauración, la cultura y el deporte, merecen ser escuchados para que puedan exponer sus problemáticas, y compartir con ellos información: "Basta de esta invisibilidad. No menosprecien a los sectores y sus realidades territoriales. No todo son recursos, es exigible un mínimo de empatía".