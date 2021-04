La Comisión Europea emplaza a los partidos a renovar el CGPJ: "Tienen que volver a la mesa de negociación"

Bruselas dice una y otra vez que es imperiosa la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero su negativa ante que sea a través de una reducción de la mayoría parlamentaria necesaria ha sido clave para que el Gobierno haya terminado de retirar una reforma pensada para sortear el bloqueo que lleva años ejerciendo el Partido Popular. Así, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha emplazado a los partidos a negociar, después de que el PP se levantara de la mesa con el acuerdo casi cerrado por su negativa a aceptar magistrados propuestos por Unidas Podemos. "Tienen que volver a la mesa de negociación", ha dicho el belga en una conversación con algunos medios españoles: "Pedimos a todas las fuerzas políticas que se sienten a discutir para lograr un acuerdo. Pero no sólo pedimos la reforma del CGPJ, sino un compromiso claro de todas las fuerzas políticas de que cumplirán en el futuro con los estándares europeos en su totalidad".

Bruselas traslada al Gobierno que la reforma para limitar las competencias del Poder Judicial en funciones "hace aún más imperiosa la renovación de sus miembros"

Saber más

¿Y eso en qué se traduce para la Comisión Europea? "Todas las fuerzas políticas deben comprometerse en sacar adelante reformas estructurales que permitan a España cumplir con los estándares europeos. En el futuro esperamos una reforma en España para que al menos el 50% de los miembros sean elegidos por los jueces", ha dicho Reynders a El País, El Mundo, VozPopuli, Efe y Europa Press.

En este sentido, Reynders celebra la retirada oficial anunciada este martes por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de la reforma de la elección de los jueces que rebajaba de los 3/5 a la mayoría absoluta del Congreso los apoyos necesarios para renovar el órgano de gobierno de los jueces: "El anuncio de hoy es una buena noticia. Que tras tantas discusiones se haya decidido en Madrid frenar esa reforma que hablaba de las tres quintas partes del CGPJ y se haya abandonado esa senda es positivo. Pero no es suficiente. Es muy importante que se complete la renovación para estar en línea, completamente, con los estándares europeos. Ese debe ser el siguiente paso. Ahora hace falta completar, por mayoría cualificada, la renovación de los miembros del CGPJ".

En todo Reynders ha despejado dudas sobre el Estado de Derecho en España: "En España no estamos en absoluto ante un problema sistémico del Estado de derecho sino ante asuntos concretos como en otros Estados miembros. No estamos ante un problema sistémico, ni ante casos como el de Polonia, donde la Comisión ha denunciado ciertas reformas del sistema judicial ante el Tribunal de Justicia. No estamos en absoluto en un escenario del artículo 7. El de España no es un problema sistémico, la valoración general del Estado de Derecho en nuestro informe de 2020 es positiva; se trata de asuntos concretos, e importantes, en especial el CGPJ el vínculo entre la Fiscalía General y el Poder Ejecutivo y la digitalización".

Lo cual no quita para que Bruselas llegara a plantear al Gobierno español acudir a los tribunales si la reforma seguía su curso. "Si la reforma ahora retirada hubiera sido adoptada, avanzando hacia una mayoría simple, la Comisión Europea habría recurrido al Tribunal de Justicia de la UE. Pero no ha sido el caso. Se lo dijimos a los ministros y esa es la mejor fórmula para llegar a soluciones".

En este sentido, la Comisión Europea, como ha insistido en el pasado, considera que la Comisión de Venecia puede ayudar a encontrar una solución para al CGPJ en España. "Para la oposición es más fácil aceptar una propuesta de un tercero que una que viene directamente del Gobierno", reflexiona Reynders.

Bruselas celebra que el Gobierno haya aparcado la reforma en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para sortear el bloqueo del Partido Popular, que ya dura dos años y medio. Pero también traslada al Ejecutivo español de que la reforma para limitar las competencias de un Poder Judicial en funciones, como es el caso, "hace aún más imperiosa la renovación de sus miembros". Así se lo ha comunicado la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, al ministro español de Justicia, Juan Carlos Campo, en una reunión mantenida este lunes por videoconferencia. La reunión llega una semana después de que tres asociaciones hayan escrito al Ejecutivo comunitario para quejarse por una reforma en la elección del Consejo General del Poder Judicial ya aparcada por el Ejecutivo.

"A este respecto", prosigue la vicepresidenta Jourová, "tomo nota de las garantías dadas de que la reciente reforma para limitar los poderes del CGPJ cuando tiene miembros en funciones refleja los requisitos relativos a los principios del Estado de Derecho y los equilibrios de poderes en España". De esta forma, la Comisión Europea da por buena la posición del Gobierno y evita criticar la reforma puesta en marcha en España.

"También he apuntado que esta reforma hace aún más imperiosa la necesidad de elegir nuevos miembros del CGPJ, para permitir que el órgano pueda desempeñar sus funciones institucionales esenciales. Sobre el procedimiento, he recordado que cualquier reforma debería ir siempre acompañada de amplias consultas, incluida la Comisión de Venecia, y espero que este tipo de consultas tengan lugar siempre en futuras reformas", ha proseguido Jourová.