Podemos y Corbyn, una alianza contra el neoliberalismo y las grandes corporaciones

Con la vista puesta en la recuperación económica, Podemos se ha apoyado este lunes en el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn para impulsar una reforma fiscal, al margen del PSOE. La formación liderada por Ione Belarra apuesta por alejarse de la austeridad para salir de la crisis provocada por la pandemia. "El Gobierno de coalición ha demostrado que se pueden hacer cosas de forma diferente. La crisis de 2008 se gestionó de forma nefasta, creo que en estos dos años hemos demostrado que se puede gestionar una crisis con la gente dentro", ha apuntado la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, que ha participado en el acto ‘Tax the Rich: equilibrar la balanza fiscal’ –organizado por Podemos– junto a la ministra de Igualdad, Irene Montero; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez y Corbyn.

Unidas Podemos lleva al Congreso una reforma al margen del PSOE para subir impuestos a las fortunas y las eléctricas

En esa línea, la de la defensa de las medidas impulsadas por el Gobierno durante la emergencia sanitaria, Álvarez ha puesto en valor los indicadores económicos que se están consiguiendo desde los distintos departamentos del Ejecutivo. "Hemos tardado año y medio en recuperar el empleo previo a la crisis de la pandemia. En la del 2008, se tardó una década", ha apuntado el secretario de Estado.

Con este acto, Podemos ha realizado la puesta de largo de su propuesta económica, a falta de tres semanas para que venza el plazo que el Gobierno dio al comité de expertos para elaborar las líneas más relevantes de la reforma fiscal en España. El partido aboga por subir el IRPF a grandes ingresos, sustituir Patrimonio por un nuevo impuesto a la riqueza, rebajar el IVA de alimentos e higiene femenina o elevar la tributación de las grandes empresas. Con estas medidas prevé incrementar en casi 30.000 millones los ingresos públicos.

Para avalar esta estrategia, Podemos se ha apoyado en Corbyn, una figura política internacional que defiende la necesidad de abrir un debate sobre la fiscalidad de las corporaciones globales. "Estoy harto de neoliberalismo. Necesitamos un cambio", ha reseñado nada más tomar la palabra en el auditorio del Museo Reina Sofía, ante más de un centenar de asistentes.

Presentado por Belarra como "un referente para todas las personas de Podemos", Corbyn ha cargado contra la tributación de las grandes empresas. "El secretismo bancario y la evasión de impuestos es un problema global", ha destacado el exlíder laborista. En su intervención, ha lamentado que "cadenas globales de suministro" trasladen sus beneficios a paraísos fiscales, después "exprimen cada gota" en el resto de estados. Ante este comportamiento, ha concluido: "Como políticos tenemos que afrontar una medida incómoda porque las corporaciones multinacionales son más peligrosas que cualquiera de los gobiernos en cualquier parte del mundo".

En clave nacional, Belarra ha agradecido la asistencia de representantes de EH Bildu y ERC al auditorio del Museo Reina Sofía, que ha acogido el acto. Un gesto de distensión, tras la ajustada votación de la reforma laboral, que salió adelante tras el viraje de los dos diputados de UPN y el error de Alberto Casero del PP, pero sin el apoyo de las fuerzas nacionalistas que hicieron a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

Para Álvarez, que ha conducido el acto, "es ahora cuando es necesario adoptar una reforma fiscal". Su formación aboga por un sistema en el que "a mayor capacidad económica, mayor sea la aportación que hacen los individuos a esta sociedad". Y sostiene que el espejo en el que mirarse son "los países del norte" del continente, donde siguen de cerca el "sistema tributario y fiscal" implantado en esos estados.

"Creo que no podemos hablar de democracia real en España si no hay justicia fiscal. Sin justicia fiscal, no hay justicia social", ha valorado Belarra, para añadir posteriormente que si se aspira a un sistema democrático justo "el hijo de un trabajador del metal de Cádiz" debe "tener acceso a las mejores universidades".

En el camino hacia una reforma fiscal, la ministra de Derechos Sociales ha insistido en que "los ricos paguen lo que les toca". Sin mencionar a la Comunidad de Madrid, Belarra también ha abogado por impedir que haya "territorios que se conviertan en un paraíso fiscal interior" y poner fin a la "anomalía" de que las pymes paguen un tipo impositivo de un 15%, frente al 7% de impuestos de sociedades que abonan las grandes empresas. Entre las propuestas concretas citadas por Belarra, la ministra de Derechos Sociales ha incidido en la importancia de "transformar el impuesto de patrimonio" a un "impuesto a las grandes fortunas".

Por su parte, la titular de Igualdad ha aportado un enfoque de género al debate. "Tenemos que hablar de la constitución de un Estado feminista y una política fiscal que sea feminista. La política fiscal es un pilar de la nueva política feminista", ha apuntado Montero.

Para la ministra de Igualdad, las beneficiarias de "una política fiscal redistributiva" van a ser las mujeres, ya que son hombres "los que almacenan las mayores fortunas". Aún así, Montero ha insistido en que con una perspectiva de género se "conquistan derechos para el resto de la sociedad". Y ha añadido: "Una sociedad feminista es siempre una sociedad mejor, no afecta solo a las mujeres, también a los hombres".

Las lecciones aprendidas durante la pandemia también han sido mencionadas, entre ellas, Corbyn ha recordado que el acceso a la salud universal es un derecho "absolutamente necesario", también ha celebrado que ha quedado patente la eficacia de buscar "soluciones colectivas a los problemas de la Covid-19". El reto por abordar pasa por frenar la desigualdad, después de que "la pobreza se haya disparado" con la irrupción del virus.