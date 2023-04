Yolanda Díaz presentó este domingo su proyecto político en un acto en Madrid rodeada de los líderes de una docena de partidos. Entre ellos finalmente no estuvo Podemos, que no quiso asistir si Díaz no aceptaba un compromiso de primarias abiertas antes de esa cita. La ministra de Trabajo, por su parte, ha rechazado que el debate sobre las primarias sea real: “No es verdad es que esto sea un debate democrático sobre las primarias, porque Sumar quiere primarias y lo ha dicho desde el primer día”.

¿Quién crees que tiene más responsabilidad en que aún no haya acuerdo entre Sumar y Podemos? Participa en nuestra encuesta moviendo el velocímetro y contándonos tu opinión en los comentarios. Si crees que ambos comparten responsabilidad, puedes situar la flecha en la mitad: