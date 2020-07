Cs rechaza moción de censura y critica Vox por no "arremangarse" en la crisis

Madrid, 29 jul (EFE).- Ciudadanos no apoyará la moción de censura anunciada para septiembre por el líder de Vox, Santiago Abascal, porque la considera una iniciativa "inútil" que no va a ayudar a nadie, y ha reprochado a este partido que no se hayan "arremangado" ni se hayan sentado a negociar los pactos de Reconstrucción.

Se trata de una propuesta "inútil, no tiene posibilidades de salir adelante ni va a ayudar a nadie" y solo va a servir para "perder el tiempo con debates de trincheras en un momento muy delicado", han señalado a EFE fuentes de la formación naranja.

"Si quieren hacer algo útil por los españoles, podrían haberse sentado a negociar los Pactos de la Reconstrucción o arremangarse para hacer posible las prórrogas del Estado de alarma", han insistido.

Por el contrario, Ciudadanos, han subrayado las mismas fuentes, está centrado en este momento tan grave "en ofrecer soluciones para paliar esta crisis sin precedentes".

"Nosotros lo que estamos es preocupados por trabajar, que es para lo que nos pagan el sueldo los españoles", han recalcado.