Delegación del Gobierno cree "sensato" descentralizar instituciones y Comunidad ve una "obsesión" de Sánchez con Madrid

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha calificado este lunes de "completamente sensata" la propuesta de trasladar instituciones estatales fuera de la capital, mientras que el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad, Enrique López, ve en esta idea una "obsesión y fijación" del presidente Pedro Sánchez con Madrid.

En los actos de celebración de la Patrona de la Guardia Civil, a los que ambos han asistido este mediodía, González considera "lógica y normal" la reivindicación de descentralización institucional, "que lleva produciendo muchísimos años y hay instituciones que no tienen sentido en Madrid". "Madrid es una ciudad y comunidad generosa, que equilibra y me parece una propuesta completamente sensata y que a Madrid no le va a castigar en absoluto", considera.

Por su parte, el consejero cree que esta medida entrevé "el empecinamiento que tiene Sánchez en contra de los madrileños, de la presidenta Ayuso y de su Gobierno". "Está obsesionado con Madrid. Perdió unas elecciones en las que intentó él ser protagonista y tuvo que salirse en mitad de la campaña electoral por miedo al fracaso del PSOE. Tiene realmente una fijación con Madrid", ha manifestado.

"Si cree que el problema de España se soluciona sacando instituciones de Madrid está absolutamente equivocado. Este no es el camino. Tiene que analizar qué está pasando en comunidades como Valencia, donde un gobierno socialista apoyado por comunistas están llevando a la región a la quiebra y que cómo no son capaces de solucionar sus problemas miran a Madrid", se ha quejado Enrique López.

Para el también secretario de Justicia del Partido Popular, los gobiernos socialistas deberían mirar a Madrid por "su gestión de Gobierno eficaz y eficiente". "Porque no gastamos más, sino bien. No gastamos no lo que no es nuestro, sino lo que los ciudadanos pagan a través de impuestos. Debería reconocer que en Madrid gracias a bajos impuestos y una política económica eficiente estamos saliendo de esta crisis mejor que nadie como consecuencia de esta gran política. Madrid lleva muchos siglos siendo capital de España y este es el momento en el que gracias a políticas del PP se ha colocado a Madrid a la cabeza", ha esgrimido.