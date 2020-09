El líder de Ciudadanos en Extremadura deja la política por "discrepancias" con la elección de órganos y pactos

MÉRIDA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo, ha anunciado este jueves su decisión de abandonar la política, darse de baja de Ciudadanos y entregar el acta de diputado en la Asamblea por la formación naranja, debido a sus "discrepancias" tanto en la elección de órganos del partido como sobre los pactos alcanzados tras las elecciones del pasado año en ayuntamientos y comunidades.

En rueda de prensa este jueves en Mérida, Cayetano Polo ha recordado que ya en el mes de enero planteó sus "discrepancias respecto a cómo se debían elegir los órganos del partido", que en su opinión debería hacerse a través de la votación de los afiliados, y el viernes pasado trasladó a la dirección nacional del partido su decisión de renunciar a todos sus cargos orgánicos del partido.

Polo ha explicado que fue "crítico" sobre "las formas en que se llevaron a cabo los pactos el año pasado tras las municipales y autonómicas", aunque siempre "respetando cómo terminaron esos pactos y los acuerdos a los que se había llegado", por lo que "al final se acumulan distintas discrepancias", ha explicado.

"Yo entré en política para defender fundamentalmente la libertad, y necesito sentirme libre para poder defender la libertad", ha señalado Cayetano Polo, quien ha aseverado que "todo lo que podía aportar" o lo que le han "permitido aportar" lo ha "estado haciendo hasta ahora con la mayor dignidad posible, con errores y con aciertos", ha dicho.

Por este motivo, ha avanzado que "en los próximos días" entregará su acta de diputado por Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, tras lo que abandonará la política y cerrará "una etapa para volver a la sociedad civil", de donde salió en 2014 para integrarse en Ciudadanos.

Según ha explicado, cuando llegó a Ciudadanos consideraba que "era el mejor proyecto, y el que permitía defender mejor los valores que admiro, fundamentalmente el de la libertad", tras lo que ha querido agradecer al expresidente de la formación naranja Albert Rivera, y a la dirección del partido, por que "durante muchos años" le devolvieron "la ilusión de que una sociedad diferente es posible", y ha añadido que las "discrepancias se dan en todos los partidos, las instituciones y colectivos".

"CAMBIAR DE RUMBO"

Sin embargo, y cuando "se acumulan distintas discrepancias o distintas formas de entender las decisiones políticas", pues "es tan sencillo como que cuando uno no encuentra el sitio el sitio en un determinado colectivo, pues hacer lo posible por cambiarlo, o si no se siente uno a gusto, pues cambiar de rumbo".

En ese sentido, Cayetano Polo ha resaltado que durante estos seis años en los que ha estado en política, "servir a los ciudadanos extremeños ha sido un verdadero honor, pero hoy se cierra una etapa, que evidentemente tarde o temprano tenía que llegar", ya que a su juicio, "en política hay que estar poquito tiempo"

"No tengo intención de continuar en política, mi intención es volver a mi actividad profesional, así me lo planteo de hoy en adelante", ha reiterado el hasta ahora presidente de Cs Extremadura, quien ha reafirmado que "la vida es muy larga y la política no es el final".

A preguntas de los periodistas, Cayetano Polo ha defendido que "en política no puede haber líneas rojas", sino que "hay que hablar hasta la extenuación", y en la situación actual "existe una necesidad de llegar a acuerdos con quien haya que llegar", ya que a su juicio "no se debe vetar a ningún partido sin hablar, sin sentarse y sin intentar el acuerdos".

Al igual que "en la vida diaria todas las personas discrepan, tienen sus enfrentamientos y son capaces de ponerse de acuerdo", ha defendido que "los políticos no deben ser una rareza en esto" por lo que es necesario que "reflexionen y lleguen a consensos", que "es el camino que hay que seguir para que la ciudadanía obtenga los mejores beneficios".

Finalmente, y en un momento "en el que el partido está reorganizándose después de la Asamblea que tuvimos telemática", a juicio de Cayetano Polo, "es el momento adecuado para que decida terminar esta etapa y volver a mi actividad profesional", ha concluido.