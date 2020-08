El PP respeta que Alvarez de Toledo siga en su escaño, pero cuestiona su argumento de testar la libertad en el partido

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho respetar la decisión de Cayetana Álvarez Toledo de mantener el escaño de diputada tras su destitución como portavoz del Grupo Popular, pero ha puesto en cuestión los argumentos que ha ofrecido.

Según ha asegurado Álvarez de Toledo en un entrevista en 'El Mundo', seguirá en el Grupo Popular del Congreso para "testar los límites de la libertad de un diputado de base", pero el PP cree que eso ya debería saberlo.

"La decisión de dejar o no el escaño es personal y le corresponde a ella, la respetamos, al margen de que sea para testar o no la libertad de un diputado de base --sostiene Martínez-Almeida--. Yo no he sido diputado, pero si lo fuera tendría un conocimiento aproximado sin necesidad de hacer prospectivas".

En todo caso, en su primera rueda de prensa como portavoz de Génova, el también alcalde de Madrid ha reiterado las palabras de Pablo Casado acerca de que el PP "siempre tendrá abiertas las puertas" para Cayetana Álvarez de Toledo.