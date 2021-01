Fernández pide confiar en el PPC y no en populistas "encantadores de serpientes"

Barcelona, 23 ene (EFE).- El candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha pedido este sábado a los catalanes confiar en su partido, porque les va a "decir la verdad con toda su crudeza", y no en opciones "populistas" lideradas por "encantadores de serpientes".

Así se ha expresado Fernández en la presentación de la candidatura del PPC a las próximas elecciones catalanas, un acto celebrado en Barcelona en el que también ha participado el presidente del PP, Pablo Casado.

"Yo no les voy a engañar, les voy a decir la verdad con toda su crudeza pero a la vez con la esperanza y la confianza en que esto tiene arreglo", ha aseverado Fernández.

Luego ha añadido: "Los catalanes no somos víctimas de ninguna maldición bíblica, podemos salir adelante con convivencia, no tenemos por qué estar gobernados eternamente por políticos sin escrúpulos. Y lo peor que podríamos hacer es caer en las garras del populismo".

Así, ha arremetido contra "los políticos que intentan vender la moto de que tienen la varita mágica para poder arreglar problemas muy complejos con soluciones mágicas".

El líder de los populares catalanes ha advertido de que "la solución no va a caer del cielo" y que habrá que "perseverar" para cambiar el curso de las cosas en Cataluña.

Sí ha pedido sin embargo a los catalanes "que no se fíen de encantadores de serpientes y populistas de todo pelaje" y ha asegurado que él "jamás" va a "vender motos averiadas que acaban con frikis en con cuernos en el Capitolio, con asaltos al Parlament o con el Congreso rodeado".

Todo lo anterior, ha dicho, es "populismo, populismo y populismo".

"Cataluña necesita más democracia y no menos, más libertad y no menos, más convivencia y no menos. Nunca derrotaremos al populismo separatista con un populismo equivalente de signo contrario", ha concluido.

Fernández también ha criticado al ministro de Sanidad y candidato socialista, Salvador Illa, pues ha dicho: "Si yo fuera el máximo responsable de Sanidad no daría un mitin electoral".

Por ello, le ha emplazado a "reflexionar sobre la ética y la ejemplaridad que traslada".