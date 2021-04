Gabilondo y Maroto claman contra la "semilla del odio" y dicen "basta" a la extrema derecha

El PSOE clama contra el discurso de odio que difunde Vox y al que atribuyen las amenazas recibidas en los últimos días por el ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora dela Guardia Civil, María Gámez, y el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. También la carta con una navaja ensangrentada que ha llegado a la ministra de Industria, Reyes Maroto, a pesar de que las pesquisas han llevado a la Policía a identificar a un hombre con graves problemas de salud mental como autor de la amenaza. "Una carta llegó a mi despacho donde se ponía de manifiesto las palabras y el odio de esa ultraderecha todos los días llegan como un altavoz que resuena y acaban en una persona vulnerable haciéndose eco en una carta y deseando mi muerte", ha expresado Maroto, que ha participado en un acto electoral en Fuenlabrada con Ángel Gabilondo.

"Contra ese odio y esa intolerancia los socialistas decimos basta", ha enfatizado la ministra, que será vicepresidenta económica si Gabilondo llega a la Puerta del Sol el 4 de mayo. Maroto, que ha presentado una denuncia en la comisaría antes de que la Policía encontrara al remitente de la misiva, había advertido esta mañana contra el peligro que supone la extrema derecha para la democracia en la misma línea que lo hizo Pedro Sánchez este domingo y había añadido: "Todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox en las urnas".

El candidato del PSOE ha asegurado que es "indigno" e "injusto" que Marlaska, Gámez, Iglesias y ahora Maroto reciban esas amenazas por defender sus ideales. Gabilondo se ha referido en concreto a la persona que ha enviado la carta a la ministra de Industria y ha señalado a la extrema derecha independientemente de sus problemas de salud mental. "No banalicemos los discursos de la ultraderecha. Ahora se está diciendo que la persona que amenazaba no se encontraba bien. que tenía deficiencias. No lo sé porque eso está por resolver", ha dicho antes de preguntarse: "¿Y qué pasa si esa persona es así? ¿Se puede amenazar si uno no se encuentra bien? ¿O no sabemos que los acontecimientos de la historia de la humanidad con consecuencias trágicas se han hecho por estas personas que aisladas se dejan llevar por discursos que se plantan como semillas, discursos de odio y exclusión que lo que generan son delitos de odio?". "Por eso no me lo tomo a broma", ha añadido.

"Frente a la degradación de la política y los gritos, que no dejen de escucharse las razones", ha expresado Gabilondo, que ha insistido en reclamar el voto para el PSOE frente al "fascismo" y la "ultraderecha". "Si no votamos nosotros otros decidirán por nosotros", ha insistido el candidato socialista, que "ningún voto vale más que el voto de ninguna otra persona". "Esto les pone de los nervios", ha celebrado.

Gabilondo ha mantenido que las fuerzas políticas deben establecer un "cordón sanitario" a Vox -que Isabel Díaz Ayuso ya ha rechazado- para que no tenga "más poder". "No excluyo a nadie porque no piense como yo. Nuestro problema no es que no piensen como nosotros, nuestro problema es que nos quieren quitar el espacio para que podamos pensar, nuestro problema es que cuestionan el mismo el suelo que pisamos, nuestro problema es que nos quitan la posibilidad de vivir siendo diferentes, nos impiden vivir en democracia, no quieren que vivamos en democracia, quieren anularnos ese espacio", ha afirmado.

Así, ha interpelado a la actual presidenta madrileña para decirle que no pacte con Vox. "No pactará con Vox porque no va a gobernar", ha sentenciado un Gabilondo que intenta por tercera vez arrebata el poder al PP y que ve en el nuevo escenario de la campaña un marco movilizador del bloque progresista que alienta a los socialistas, que partían con muy pocas expectativas para el 4M. Gabilondo se ha reivindicado, además, como el líder de ese bloque: "Yo estoy en la izquierda que cambia las cosas de veras, entre los progresistas que no se limitan a gritar y gesticular sino que quieren cambiar la sociedad".