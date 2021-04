Gabilondo pide no banalizar el discurso de la ultraderecha: "¿Se puede amenazar si uno no se encuentra bien?"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido este lunes no "banalizar" el discurso de la ultraderecha y no justificar amenazas por el hecho de que una persona "no se encuentre bien" cuando se dejan llevar "por discursos de odio".

La Policía ha remitido a un juzgado la investigación por el sobre con una navaja en su interior recibido este lunes por la ministra de Industria, Reyes Maroto, para proceder a la identificación del presunto autor del envío de esta carta, según ha adelantado la Sexta, que señala que es un vecino de El Escorial (Madrid) con graves problemas de salud mental.

En un acto celebrado en Fuelabrada, acompañado de la propia ministra, Gabilondo ha pedido que no se banalice el discurso de la ultradercha, porque se está diciendo que era una persona que "no se encontraba bien, que tenía deficiencias".

"No lo sé todavía porque esto está por resolver. No quiero anticipar nada, pero yo me pregunto: ¿qué pasa si esa persona es así, que se puede amenazar si uno no se encuentra bien? ¿O no sabemos que acontecimientos que han pasado a la historia de la humanidad con consecuencias trágicas son a veces estas personas que están aislada, que se dejan llevar por discursos de odio y exclusión que se plantan como semillas", ha expuesto Gabilondo.

A su juicio, este tipo de discursos desembocan en delitos de odio y exclusión, por ello no se lo "toma a broma" pero "sin miedo, con firmeza y determinación".

Ante esto, Gabilondo propone "amar a la democracia y vivir por ella" en memoria de quienes han luchado por llevar a la sociedad a este punto. "Nos quieren quitar el espacio para que podamos pensar. Nos quitan la posibilidad de vivir siendo diferentes. Quieren anularnos. Hay que hacer un cordón sanitario a Vox. No queremos que gobierne", ha lanzado, al tiempo que ha indicado que no cree que PP pacte con Vox porque "no va a llegar a gobernar".

Por último, ha pedido a la ministra que "no tenga miedo" porque este "paraliza y es el arma para quienes quieren evitar sus acciones y actuaciones", para que se queden "como espectadores". Así, ha avisado que "nadie caminará solo mientras haya un socialista luchando por la sociedad".