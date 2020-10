Irene Montero insta a que el Gobierno sea sensible al debate sobre monarquía

Madrid, 13 oct (EFE).- La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho este martes que el Gobierno debe ser sensible al debate que sobre el papel de la monarquía se está dando en la sociedad y ha agradecido que algunos medios de comunicación estén participando en ello.

Lo ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que su posición personal sobre el tema de la Corona se conoce "sobradamente".

No obstante, ha afirmado: "Con el debido respeto institucional, lo importante como Gobierno es que seamos sensibles a ese debate que es evidente que se está dando en la sociedad".

Irene Montero ha destacado que hay medios preguntando por la utilidad de la monarquía y un "posible horizonte republicano", mientras otros "están haciendo constantemente una campaña a favor de la monarquía" y que todo ello es "legítimo en democracia y redunda en el hecho de que existe un debate social al respecto".

"Aprovecho por daros las gracias por hacer un aporte a ese debate que es verdad que desde otros ámbitos a lo mejor no se está haciendo", ha dicho Montero al periodista que le había preguntado sobre el tema.

Además, Montero ha confesado que ayer fue vestida de morado al acto de la Fiesta Nacional porque es "el color de las mujeres, del feminismo".

"Es importante que nadie olvide", más en un día en el que se celebra "nuestra patria" que, "no solo que no hay patria sin la mitad de la población, sino que no va haber recuperación si no abordamos las desigualdades que todavía existen entre hombres y mujeres", ha dicho.

"Con el debido respeto institucional, para mí como republicana es un honor que el color del feminismo sea también el del horizonte republicano", ha recalcado la ministra de Igualdad.

"España será feminista o no será y para mi -ha aseverado- es un honor que el color coincida".

Por su lado, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha criticado este martes que algunos quieran "patrimonializar" a la monarquía e incluso hacer "rifirrafes", algo que el Ejecutivo no va a "favorecer" ni "hacer.

"Este Gobierno siempre ha querido impulsar la transparencia en relación al funcionamiento de la Corona", ha aseverado la también ministra de Hacienda.

María Jesús Montero ha alabado las actuaciones que el actual monarca ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años y meses para hacer realidad ese principio de transparencia para el conocimiento que los ciudadanos deben tener "del funcionamiento habitual, ganancias, bienes, de todo lo que conlleva el sostenimiento y mantenimiento de la Corona".

"Saben cuál es la posición de este Gobierno más allá de las declaraciones formuladas por las formaciones políticas que lo componen", ha subrayado María Jesús Montero.

Ha recordado asimismo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "apoya la Constitución de la A a la Z, y por tanto el pacto constitucional donde se incorporaba la monarquía parlamentaria".