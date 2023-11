Izquierda Unida apuesta por la entrada en el Gobierno del “máximo” número de partidos de Sumar

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha defendido este viernes la entrada en el próximo gobierno de coalición del “máximo” número de las fuerzas políticas que conforman Sumar, pocas horas antes de que se reúnan Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para terminar de definir el diseño del nuevo gabinete.

Podemos denunció este jueves que se está gestando un “veto” de ambos líderes políticos para que no estén en el próximo ejecutivo. Preguntado por las declaraciones de Ione Belarra en este sentido, Santiago ha apostado por la entrada del mayor número de fuerzas políticas en la coalición progresista.

“Creo que es bueno para España que el máximo de fuerzas políticas que forman parte de la coalición de sumar formen parte del Consejo de Ministros”, ha dicho en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados. “Yo estoy seguro que finalmente en las asignaciones de los ministerios va a haber una representación de personas provenientes de todos los espacios políticos, todas las fuerzas políticas que conforman Sumar. Eso es lo que esperamos y eso es lo que por lo que estamos trabajando en Izquierda Unida”, ha afirmado a continuación.

Santiago ha defendido también la entrada de su propia fuerza política, cuestionado por esa posibilidad en el caso de que Sumar contase finalmente con cinco carteras. “No sé exactamente si recaería [el ministerio] sobre Izquierda Unida por ser el cuarto o por ser el quinto”, ha dicho, para expresar que esas son decisiones que se toman de forma “colectiva” en la coalición. En todo caso, ha dicho, “Izquierda Unida siempre ha entendido que obviamente es bueno que se siga desempeñando tareas de gobierno y que Izquierda Unida asuma una tarea como se ha venido desarrollando en este último periodo”.

La ejecutiva de IU se reunió esta misma semana para elegir a Sira Rego como ministra en el caso de que el partido cuente al final con una cartera. Sumar podría tener entre cuatro y cinco ministerios en el próximo gabinete y de la fluctuación de ese número puede depender que entre la federación o no.

“Izquierda Unida ya ha decidido, en caso de que le corresponda un ministerio, ya ha decidido que será la compañera. Sira Rego, quien ocupe ese ministerio. La decisión de si vamos a tener un ministerio finalmente es una decisión colectiva que depende a los acuerdos que se cierren entre el Partido Socialista y Sumar y por supuesto la compañera Sira”, ha insistido el secretario general del Paritido Comunista de España. “Si tenemos al final la ocasión de que llegue a sentarse en el Consejo de Ministros en cualquier tarea que se le encomiende, realizará un excelente trabajo”, ha defendido.

La Asamblea de IU no es una “prioridad” tras la salida de Garzón

Santiago también ha reaccionado a la decisión del hasta ahora líder de IU, Alberto Garzón, de abandonar la coordinación del partido. El diputado de Sumar ha agradecido el “trabajo” realizado por su compañero de partido “tanto en estos 12 años en los que ha sido diputado en el Congreso de los Diputados, su brillante trabajo al frente del Ministerio de Consumo y el agradecimiento por el papel que ha desarrollado en estos últimos años en la Coordinación General de Izquierda Unida”. “En unos momentos además muy difíciles, de unas grandes convulsiones políticas en nuestro país”, ha apuntado.

Para el líder del PCE, no obstante, la salida de Garzón no tiene por qué acelerar la convocatoria de la asamblea del partido, prevista para 2025, porque antes hay otras prioridades. “Ahora mismo lo importante no es tanto los asuntos internos en Izquierda Unida, porque es una organización estable, con unos órganos que funcionan, sino dedicar todos nuestros esfuerzos a atender las necesidades del país, que son necesidades muy urgentes”, ha dicho en esas mismas declaraciones.

Entre las prioridades para el partido, ha desgranado Santiago, está “la tarea de gobierno”; las tres elecciones que se celebrarán en el corto plazo, las gallegas y vascas y las europeas; y el fortalecimiento del espacio político de Sumar. “La prioridad no es adelantar una asamblea de Izquierda Unida que no toca hasta el año 2025. Esa no es la prioridad. La prioridad es atender las necesidades de los españoles y de las españolas y eso es lo que vamos a hacer”, ha zanjado.