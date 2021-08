Johnson rechaza que el Reino Unido no estuviera preparado ante la ofensiva talibana

Londres, 18 ago (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó este miércoles que el Gobierno no estuviera preparado ante la ofensiva talibana en Afganistán, al recibir fuertes críticas de los diputados por el "catastrófico fracaso" de la retirada de las fuerzas del Reino Unido del país.

El jefe del Gobierno conservador abrió hoy el debate sobre Afganistán en la Cámara de los Comunes del Parlamento, convocado para una sesión de emergencia después de que los talibanes consiguieran el domingo hacerse con el control del país.

En una abarrotada sesión parlamentaria, la primera desde que se levantaran las restricciones por la covid el pasado julio, Johnson buscó justificar la caída de Kabul a manos de los insurgentes y reconoció que los acontecimientos transcurrieron más rápido de lo que "incluso los talibanes anticiparon".

También advirtió de que los talibanes serán juzgados por sus "acciones y no por sus palabras", especialmente en lo que se refiere al derecho de las niñas a recibir educación.

"Lo que no es verdad es decir que el Gobierno del Reino Unido no estaba preparado o no anticipó esto", recalcó Johnson, que informó de que la difícil operación logística para evacuar a los nacionales del Reino Unido "se estaba preparando desde hacía meses".

CRÍTICAS DE DIPUTADOS DE DISTINTAS FORMACIONES

Diputados de distintos partidos, incluso el conservador del primer ministro, coincidieron en el fracaso de la misión aliada y cuestionaron los preparativos del Gobierno de Johnson.

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, arremetió contra el Ejecutivo al acusarle de no tener "sentido de la gravedad de la situación", "ni liderazgo" para encabezar unos esfuerzos internacionales a fin de evacuar a nacionales afganos.

Desde la banca conservadora, la ex primera ministra Theresa May preguntó a Johnson cuándo había hablado por primera vez con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la posibilidad de formar una coalición alternativa en Afganistán tras la decisión de EE.UU. de marcharse del país.

El primer ministro esquivó la pregunta de May al decir que sería una "ilusión" pensar que el Reino Unido podía haberse quedado en Afganistán después de que EE.UU. decidiera de manera unilateral poner fin a su misión militar para este septiembre.

"No creo que el despliegue de miles de tropas británicas para luchar contra los talibanes fuera una opción", dijo.

EL REINO UNIDO HA EVACUADO A MÁS DE 2.000 AFGANOS

El primer ministro comunicó a la cámara baja que 306 ciudadanos británicos y 2.052 afganos han sido ya evacuados de Afganistán y que los funcionarios británicos han procesado la documentación de otros 2.000 afganos y las de muchos más.

"Los funcionarios del Reino Unido -agregó- están trabajando contrarreloj para mantener abierta la puerta de salida en las más difíciles de las circunstancias y están activamente buscando a los que creen que tienen derecho (a ser evacuados) pero que no están registrados" con las autoridades británicas.

Según Johnson, el Reino Unido hará todo lo posible por ayudar a los afganos que prestaron apoyo a las fuerzas de su país y evitar una crisis humanitaria en Afganistán.

El Gobierno británico comunicó este miércoles que el Reino Unido acogerá a unos 20.000 refugiados afganos en los próximos años, como parte de un programa destinado a proteger a los que están en peligro de persecución de los talibanes.

En virtud de este programa, que se hará por etapas, el Reino Unido espera recibir en el primer año a 5.000 refugiados, con prioridad para mujeres y niñas, según el Ejecutivo.

Este plan es adicional al actual en marcha para traductores y otros afganos que han trabajado para las fuerzas del Reino Unido durante la ocupación aliada de los últimos veinte años.

Viviana García