Juan Luis Jiménez, economista: “La compra de votos se produce por las redes clientelares de los malos alcaldes”

Es profesor asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e insiste en que su campo es la economía. Pero este viernes, un hilo de Twitter publicado por él, Juan Luis Jiménez (1976), experto en Análisis Económico Aplicado, se convirtió en viral por los datos que aportó sobre casos de presuntos casos de fraude electoral en comicios anteriores. Todo ello en el contexto del final de la campaña electoral de las municipales y autonómicas de este domingo que ha estado marcada por los escándalos por compras de votos en Melilla, Mojácar (Almería) y Albudeite (Murcia). Además, de entre los 8.131 municipios que votan el domingo, en al menos en una decena se han presentado denuncias por presunto fraude electoral, normalmente vinculados a supuestas compras de votos por correo.

Todos los intentos de fraude electoral (y los bulos) que enfangan esta campaña

Más

En su hilo, Jiménez, basándose en la tesis doctoral “La corrupción política en España: un análisis descriptivo (2000-2020)”, de José Abreu (doctorando en la misma ULPGC), que está siendo supervisada por el propio Jiménez y por Joaquín Artés, de la Universidad Complutense, explicó como entre 2000 y 2020 se revelaron 72 procedimientos (con investigados) relacionados con fraude electoral en España. Por partidos, PP (49%) y PSOE (22%) acapararon casi el 75% de los casos. 42 de esos casos estaban relacionados con la manipulación del censo electoral (generalmente empadronamientos fraudulentos). Y 30 relacionados con la compra de votos o la manipulación del voto por correo, que es justo lo que ha ocurrido en los casos más sonados de la recién concluida campaña del 28M.

Jiménez también puso de manifiesto que, de todas las causas abiertas entre 2000 y 2020 por los citados motivos, 18 permanecían abiertas hasta diciembre 2020; 24 fueron archivadas, 13 con absolución y 17 finalizaron en condena. El profesor atendió por teléfono a elDiario.es este mismo sábado a primera hora.

⚠️ Entre 2000 y 2020 se revelaron 72 procedimientos (con investigados) relacionados con fraude electoral en España.



Por partidos, PP (49%) y PSOE (22%) acaparan casi 3/4 partes de los casos.



Pero no todos fueron iguales ni llegaron a condena.



Breve hilo⬇️ pic.twitter.com/XjkZJ7KGZY — Juan Luis Jiménez (@JuanLuis_JG) 26 de mayo de 2023

Por los datos que usted publicó en Twitter, basándose en la tesis del señor Abreu, es que los intentos de comprar votos no son una práctica nueva ni algo que solo haya ocurrido en esta campaña.

Los datos son de la tesis doctoral de José Abreu. Él tenía planeado hacer su tesis doctoral en el tiempo establecido, que son cuatro años, pero ha tenido que pedir prórrogas porque el primer paso de su tesis era formar una base de datos con todos los casos de corrupción que ha habido en España entre 2000 y 2020. Y jamás pensábamos que iba a tener el volumen de casos que tiene la base de datos.

¿Porque la mayoría de esos casos no se suelen dar a conocer?

Claro, nosotros conocíamos lo que la prensa saca a diario. Pero él se fue a las hemerotecas y comenzó a buscar palabras como 'corrupción', 'corrupto', 'investigado', etc. Y de ahí sacó que en ese periodo de entre 2000 y 2020 en España hubo más de 3.700 casos de corrupción que llegaron con personas investigadas. Es decir, que casos de corrupción que quedaron en chismes o bulos hubo muchos más, pero esos no los investigamos. A partir de ahí fue de donde salió el hilo. Le pregunté a Abreu si había habido casos similares a los de la última semana [vinculados con la compra de votos].

Encontraron 72 entre 2000 y 2020.

Sí, que llegaran a detener a una persona investigada 72. De ellos uno era a nivel provincial y los otros eran todos a nivel local. Entre estos últimos, normalmente solo había un único partido implicado excepto un caso en el que hubo dos.

La mayor parte de veces afectan a PP y PSOE.

Al ser los dos partidos que más representación tienen... Bueno, aunque no tiene por qué ser el partido más grande el que tenga más casos de corrupción.

¿Por qué cree que, principalmente, estos casos de compras de votos ocurren en municipios pequeños o muy pequeños?

Hemos leído mucho sobre corrupción y uno de los argumentos que se utiliza en la mayoría de estudios internacionales es la creación de redes clientelares, que todo el mundo entiende lo que son. Básicamente, se utiliza el Gobierno local para generar una serie de redes que te apoyen en el voto y te sustenten los años que se vaya a estar en la Alcaldía. Con esto no descubrimos la pólvora. Es un comportamiento de los incentivos que tienen cada uno de los malos regidores municipales para mantenerse en el poder.

¿Esto que ha ocurrido en Melilla o en Mojácar podría condicionar las elecciones?

No tengo información para ello. No tenemos ningún dato que haya llevado a decir que ha cambiado el color político por culpa de una compra de votos. Sería un trabajo muy interesante.

¿Cree que hay elementos suficientes como para dejar sin efecto los resultados donde se hayan producido estos casos? ¿Alguien podría ir a los tribunales e impugnar los resultados?

No lo sé. No tengo conocimientos jurídicos para ello.

¿Se deberían tomar medidas de algún tipo por parte de las administraciones para evitar más casos en el futuro? ¿Qué pasos podrían darse?

¿Se debería? Sí. ¿Se podría? No lo sé. Somos economistas, no somos politólogos. Nuestros conocimientos son sobre los efectos de cualquier cosa sobre algo. En este caso los incentivos están claros y lo que habría que hacer es intentar cambiar para que los incentivos no fueran lo que actualmente son. ¿Cómo hacer para que un alcalde o alcaldesa no tenga incentivos para comprar votos? No lo sé.

El 79% de casos de compras de votos se producen en municipios con población inferior a 10.000 habitantes. ¿Las redes clientelares pueden tener más facilidad de propagarse en los sitios más pequeños?

Sí, correcto. Y, de hecho, tenemos un artículo de investigación hablando de propagarse en el que evaluamos hace unos años que la corrupción política local se contagia en España. Si se produce un caso en un lugar es más fácil que en el municipio vecino se produzca también un caso de corrupción política local.

¿La gente legitima esas prácticas si ocurren al lado?

Claro. El problema está en que cuando alguien hace algo mal y nadie hace nada por castigarlo legitima esa acción. Y bueno: 'lo hemos hecho toda la vida'. Y se sigue para adelante. Es mucho más sencillo crear esas redes cuando conoces a todos que en un municipio grande como Madrid o Barcelona.