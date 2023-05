Todos los intentos de fraude electoral (y los bulos) que enfangan esta campaña

El escándalo estalló primero en Melilla, donde las denuncias de varios repartidores de Correos y, posteriormente, las declaraciones al respecto de la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh, alertaron de una posible compra de votos por correo en la ciudad. Uno de cada cinco melillenses pidió el voto telemático, unas diez veces más que la media nacional, lo encendió las alarmas y dio lugar a una operación policial que ya está dando frutos.

Los intentos de fraude electoral en Melilla y Mojácar agitan la recta final de la campaña del 28M

Desde la semana pasada, se ha producido un goteo de informaciones, detenciones e imputaciones en torno a esta presunta trama, a la que se han unido más sospechas y acusaciones sobre nuevos posibles casos de fraude electoral en numerosos municipios españoles.

Repasamos el rosario de presuntos intentos de fraude que enfangan la campaña a pocos días de las elecciones municipales y autonómicas de este domingo, 28 de mayo:

Melilla: hasta 200 euros por voto y 9.000 papeletas perdidas

De los 11.707 melillenses que solicitaron votar por correo en la ciudad autónoma, apenas unos 2.572 había ejercido ese derecho en la tarde de este miércoles, a apenas 24 horas de que se cerrara el plazo. Esos 9.135 votos por correo que finalmente no se han ejercido son sospechosos de haber caído en manos de los diez detenidos el martes.

Entre ellos figuran el consejero de Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal –ahora cesado–, y un yerno del líder de Coalición por Melilla, Mustafá Aberchán. Es esta última formación sobre la que recaería el grueso de la trama, por la que se ofrecía entre 50 y 200 euros a personas de escasos recursos o toxicómanos a cambio de su voto.

Mojácar: siete detenidos, dos de ellos del PSOE

En esta localidad almeriense, con apenas 3.000 electores de entre los 8.000 habitantes censados, las cifras de solicitudes de voto por correo también resultaron sospechosas. 543 personas pidieron ejercer su voto de forma telemática, esto es, aproximadamente el 17% del censo. El porcentaje es casi seis veces superior al de la media nacional, situado en el 3%.

La operación policial que se cierne sobre Mojácar ya acumula siete detenidos, dos de ellos integrantes de las listas del PSOE en el municipio –los números dos y cinco–. El partido suspendió de militancia y abrió expediente a uno de ellos, pero no ha podido hacerlo con el otro porque no está afiliado a la formación y concurría en las listas como independiente. Tampoco pueden ser expulsados de las listas porque la ley electoral establece que las candidaturas no pueden ser modificadas una vez proclamadas. En las pasadas elecciones municipales, el Partido Popular obtuvo 1.692 votos y el Partido Socialista, 1.145. En ese medio millar de votos por correo puede estar la clave.

Las Hurdes: un candidato del PP recoge presuntamente votos

El PSOE de Cáceres ha denunciado ante la Fiscalía Provincial al teniente de alcalde en Casares de las Hurdes y número dos de la lista del PP por un posible caso de fraude en las elecciones municipales de este 28 mayo.

“El denunciado ha coaccionado a varios electores para que voten a favor de su partido y ha acudido al domicilio de Marwin Saúl Ramírez López sito en la localidad de Vegas de Coria, pidiendo que le dieran el voto por correo que había recibido esa misma mañana”, recoge la denuncia.

Un vídeo al que ha tenido acceso elDiario.es Extremadura muestra cómo el candidato del PP acude a la casa de ese ciudadano y pide que les entreguen los sobres, mientras algunos vecinos, que graban la escena con sus teléfonos, gritan que “el voto es libre”. El denunciado finalmente recoge los sobres con el voto por correo de una mesa que hay en la entrada de la vivienda y se marcha.

Mazarrón: denuncias cruzadas de compra de votos

En la localidad murciana de Mazarrón, dos formaciones se acusan mutuamente de compra de votos. De un lado, el Partido Popular denunció a la Unión Independiente (UIDM) ante la Junta Electoral Provincial, a lo que los independientes respondieron con una querella ante la Fiscalía por denuncia falsa y calumnias. Sostienen que la foto con la que el PP acusa de compra de votos al hijo del exedil de UIDM Isidro Coy está “manipulada” y es “un montaje”.

Ahora la UIDM va más allá y también acusa a los conservadores de presunta compra de votos. Los independientes han denunciado ante la Junta Electoral Provincial al número 12 del PP en el municipio, Alfonso García Liétor, por un presunto audio que, según el escrito, dice así: “A ver, zagales, necesito vuestro apoyo y vuestros votos, por lo que si no queréis –porque es una putada que os puede pasar– que os toque en las mesas electorales, tener que ir de interventor, de presidente y tener que estar todo el día pringando y os queréis quitar ese marrón, pasadme una foto del DNI o venir aquí al Movistar en un momento y solicitamos voto por correo y así no os toca 100% seguro, y aparte pues me ayudáis a mí, capullos, que para eso se supone que sois amigos míos”.

Y los bulos…

Las denuncias e investigaciones sobre posibles fraudes están agitando la recta final de la campaña electoral, pero además han disparado las sospechas y rumores sobre presuntas prácticas ilícitas en el proceso electoral que se celebra este domingo. Y las acusaciones no siempre son ciertas. Para muestra, un botón:

Cuenca: la compra de votos era en realidad una cola del hambre

La ciudad castellanomanchega se ha visto envuelta, a su pesar, en una polémica sin fundamento. En este caso, el agitador ultra Alvise Pérez publicó una imagen con la que señalaba una supuesta “compra de votos [...] en la sede del PSOE de Cuenca”, de la que después se hizo eco el dirigente del PP de Cuenca Pedro J. García Hidalgo, que acabó borrando la publicación en sus redes. En realidad, la foto se correspondía con un reparto de alimentos por parte de una asociación provida en un local cercano a la Casa del Pueblo, la sede de los socialistas.

El secretario general del PSOE en esta ciudad, Ramón Pérez Tornero, ya se ha personado en la Comisaría de Policía Nacional y ha presentado denuncia por la difusión de bulos a través de redes sociales que insinúan la compra de votos en la sede socialista.

Astorga: el audio ‘del delito’ era una llamada (algo turbia) de 2018

El audio sobre una presunta compra de votos en Astorga que desde este miércoles recorría la ciudad leonesa data en realidad del año 2018 y fue grabado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la investigación por presunta corrupción de la trama Enredadera.

Se trata de una conversación entre el concejal del PP en Astorga Ángel Iglesias, actual número tres en las listas, y el exconcejal Manuel Ortiz. En él, el primero comenta y detalla la posibilidad de conseguir votos del colectivo gitano de la ciudad.

El audio difundido ahora dura 55 segundos, recortados de una conversación que se alargaba más de seis minutos, y que forma parte de una causa judicial ya cerrada. Según la interpretación de la Policía, en la conversación los políticos hablan de traer a un cantante para ganar votos de la comunidad gitana, mientras que el audio divulgado estos días trata de hacer pasar por compra directa de votos la contratación de ese artista. El concejal del PP Ángel Iglesias ya ha denunciado su difusión ante la Policía Nacional.