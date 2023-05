Detienen a 13 personas por presunta compra de votos, entre ellos a la candidata socialista del municipio murciano de Albuidete

La candidata socialista a la alcadía en el municipio de Albudeite, Isabel de los Dolores Peñalver, ha sido detenida este jueves por la Guardia Civil por una presunta compra de votos junto a otros 12 vecinos de la localidad. Héctor Antonio Martínez, número 19 de la lista de Pepe Vélez a la Asamblea Regional, también ha sido citado para declarar como investigado junto a otros 4 miembros del partido en el municipio. Todos ellos han sido posteriormente puestos en libertad con cargos y serán investigados en un juzgado de Mula al que se ha derivado el caso, que se encuentra bajo secreto de sumario.

Los dos políticos socialistas han sido citados a declarar por la Benemérita a raíz de una redada contra el tráfico de drogas en el municipio al aparecer en uno de los registros informaciones que relacionaban a uno de los sospechosos con la organización local de este partido.

“Esta mañana (por la del jueves) nos han citado a declarar pero no nos han explicado por qué; he leído en la prensa que es presuntamente por compra de votos pero es completamente falso, los únicos que compran votos en el municipio desde hace años son los miembros del PP, yo jamás me he acercado a pedirle nada a nadie”, ha asegurado en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia Héctor Antonio Martínez, citado a declarar este jueves. “No quiero hacer daño al PSOE, por eso he puesto a disposición del partido mi candidatura; esta Región se merece un cambio, y yo me aparto hasta que eso se aclare”, ha añadido. “Además, el disparare cada vez está llegando más lejos; ninguno de los que estábamos allí (del partido) sabíamos de qué se nos acusaba”.

El PP, que lleva 12 gobernando en Albuidete, “tiene miedo de que ganemos”, ha señalado dando a entender que esta operación podría responder a una “artimaña” de los populares. “Ahora el daño ya está hecho, y cuando se demuestre que no ha habido compra de votos, veremos qué medios se hacen eco”.

“Expulsión inmediata”

El PSOE ha emitido un comunicado en el que han dejado claro que no van a tolerar “ningún tipo de falta de ejemplaridad en nuestra organización; no nos tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o fuera de ética”. Y han añadido que “de confirmarse los hechos, se tomarán las medidas pertinentes que, en el caso de afectar a un militante de nuestra organización, pasarán por la expulsión inmediata del partido y el cese de todos los cargos que ocupe”.

“Esperamos que estos hechos intolerables y que están afectando a diferentes organizaciones de nuestro país no sean instrumentalizadas por ninguna formación, porque de ser así, la única perjudicada realmente sería la democracia”, han continuado desde el partido.

La Región de Murcia -han señalado- “es una comunidad castigada por décadas de corrupción del Partido Popular, contra lo que, desde el PSOE hemos luchado de forma incansable y así lo seguiremos haciendo; por este motivo, somos implacables contra cualquier comportamiento que no cumpla los máximos estándares éticos, porque en este partido no tienen cabida quienes llevan a cabo actuaciones ilícitas”.