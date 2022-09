Lesmes fía su dimisión a lo que pase en los “próximos días” y subraya que lo “urgente” es renovar el Poder Judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, Carlos Lesmes, mantiene su órdago: o hay renovación o presentará su renuncia próximamente. En declaraciones a los medios tras reunirse con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, Lesmes ha afirmado que su dimisión dependerá de lo que ocurra en los “próximos días”. E incluso ha dejado en el aire su asistencia a la Fiesta Nacional del 12 de octubre. “Si nos mantenemos exactamente en la situación actual mi permanencia carecerá de sentido. Si en los próximos días hay un acercamiento, yo estaré a la expectativa de que fructifique”, ha aseverado.

Lesmes ha conversado durante más de una hora con Reynders, que culmina este viernes una visita a España en la que ha abordado con miembros del Gobierno y de la oposición, parlamentarios y diferentes actores de la judicatura la parálisis en la que se encuentra el CGPJ. Según el también presidente del Tribunal Supremo, ambos han coincido en la “urgencia extraordinaria” que existe por renovar el órgano de gobierno de los jueces, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado.

Lesmes ha reconocido que en los últimos días no ha visto “ningún avance” en las negociaciones entre el Gobierno y el PP, que tienen que ponerse de acuerdo en la renovación. No obstante, ha expresado su confianza en que la visita de Reynders ayude a “desatascar” la situación. “Las posiciones están muy enconadas y yo creo que su visita ayuda a un cierto desatascamiento, a flexibilizar un poco las posturas de ambas partes”, ha afirmado.

El comisario dijo este jueves en un encuentro con periodistas que los “partidos principales” —el PSOE y el PP— le habían expresado su “compromiso claro” de avanzar en la renovación del CGPJ. Una apreciación que disiente de lo expresado este jueves por el Gobierno y el principal partido de la oposición tras sus reuniones con el mandatario comunitario. Los conservadores siguen diciendo que no se sentarán a negociar si el Gobierno no se pliega a renovar el modelo de elección de los vocales. Y en el Ejecutivo mantienen que el sistema actual “garantiza que los poderes del Estado emanen de la ciudadanía” y no necesita ser reformado.

Lesmes ha afirmado que si existe un “compromiso real” de las formaciones políticas, este se debe “visibilizar”: “La opinión pública tiene que saber que eso es así. Otra cosa es que ellos luego mantengan negociaciones discretas, que es lo lógico (...). Pero que pongan de manifiesto a la sociedad española que quieren hacerlo. Que digan 'nos vamos a reunir el miércoles o la semana que viene'. Eso ya supone una puesta de manifiesto de voluntad realmente de retomar una negociación y llevarla a buen término”.

Reforma del modelo

El comisario pidió a los partidos que pongan fin al “preocupante bloqueo” que sufre este órgano e “inmediatamente después” emprendan una reforma del sistema de elección de los vocales para que una parte de los jueces sean elegidos de forma directa por sus pares. Es decir, que cumplan con las recomendaciones que el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea viene haciendo desde 2020. A su juicio, el modelo debe modificarse para “cumplir con la norma europea”.

Lesmes está de acuerdo con que se abra ese “procedimiento de reflexión y de reforma [sobre el sistema de elección de los vocales]”. E incluso ha pedido que “forme parte de la propia negociación” del nuevo CGPJ, si bien ha insistido en que las modificaciones en el sistema no debe hacerse con premura. “No es un proceso de urgencia de 15 días. España puede darse unos tiempos de reflexión sobre estos procedimientos”, ha aseverado.

En este sentido, ha alertado del riesgo de que, con ese hipotético nuevo modelo, “se trasladen ideológicamente bloques a través de las asociaciones judiciales”. “Entonces realmente no estaríamos arreglando nada”, ha añadido.