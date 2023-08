El líder de Vox en Aragón: de ofrecerse a colaborar con asociaciones republicanas a pedir la derogación de la ley de memoria

La familia de Daniel Serrano (103 años) se llevó una sorpresa al ver a Alejandro Nolasco como líder de Vox en Aragón y con un papel relevante en las negociaciones para conformar con el PP un Gobierno en esa comunidad. Al político de la formación de extrema derecha le conocieron en 2018 cuando se acercó al municipio francés en el que reside Serrano, a 30 minutos de París, para entrevistar y conocer en su casa a este combatiente republicano que se alistó con 17 años y participó en algunas batallas de la Guerra Civil, como la de Belchite. En ese encuentro, ambos se hicieron varias fotos con la bandera republicana. Años después, y siendo ésta la última imagen que tenían de este abogado, se sorprendieron al conocer que actualmente forma parte de un partido que considera que la II República fue un régimen “criminal” y que quiere derogar la ley autonómica de memoria democrática.

"Concordia" y "reconciliación nacional" en lugar de memoria democrática: PP y Vox apuntalan su negacionismo histórico

El contacto entre Serrano y Nolasco se produjo a través de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABBI). Según la documentación revisada por esta redacción, el primer acercamiento del actual vicepresidente de Aragón fue a través de un correo electrónico. En ese mail enviado en junio de 2017 se presentaba como “abogado e historiador aficionado” y explicaba que tenía una “productora audiovisual centrada en recuperar testimonios de la Guerra Civil”. Tras un año de trabajo había entrevistado a más de 70 participantes de esta contienda.

En el cuerpo del mensaje, además, preguntaba a un portavoz de la AABBI si podía facilitarle el contacto de algún otro combatiente. “Sobra decir que quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesites o para establecer una colaboración con la AABI”, añadió Nolasco en el correo, antes de despedirse. Tanto en este colectivo como en la familia Serrano desconocían la vinculación de Nolasco con Vox. El líder aragonés de la extrema derecha se afilió al partido de Santiago Abascal en enero de 2019, meses después de haber entrevistado al combatiente republicano.

Sobra decir que quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesites o para establecer una colaboración con la AABI [Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales] Alejandro Nolasco (2017)

“Este señor se ha infiltrado y ha utilizado los testimonios de asociaciones de memoria histórica. Es una contradicción absoluta porque él quiere destruir estas organizaciones”, lamentan desde la AABI. Las Brigadas Internacionales estuvieron compuestas por más de 35.000 hombres y mujeres de 53 países distintos que “acudieron a España en auxilio del gobierno de la II República”, según los datos recopilados por este colectivo.

Vox pidió la retirada de placas “en memoria” de brigadistas

El partido de Nolasco llegó a registrar en 2021 una proposición en el pleno de la Junta Municipal de Distrito de Fuencarral-El Pardo (Madrid) en la que pedía que se retiraran “las placas en memoria de Brigadistas Internacionales de diferentes nacionalidades”. Finalmente, esta propuesta fue retirada 'in extremis' tras comprobar que no saldría adelante.

Fuentes del colectivo que homenajea la memoria de los brigadistas lamentan que Nolasco se haya dedicado a “recopilar información de los vencidos, derrotados y humillados por el fascismo más criminal, para destruir aún más su memoria”. Por su parte, el vicepresidente de Vox en Aragón explica a esta redacción que su “trabajo no es ideológico, es académico, de investigación”. Según relata, entre 2016 y 2018 realizó “una serie de entrevistas por toda España a combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil” para un “libro de testimonios que saldrá el año que viene”.

El candidato aragonés de Vox es licenciado en Derecho, graduado en Filosofía y está inmerso en un doctorado en Historia, tal y como publicó su partido, que también aseguró que este joven (32 años) ha escrito seis libros, centrados en “ensayo histórico y novela”. Uno de ellos recogió el testimonio de 50 combatientes de la División Azul que ayudaron a los nazis en la II Guerra Mundial.

Nolasco confirma que se ofreció a colaborar con la AABI, aunque enmarca esa cooperación a una propuesta ofrecida “a asociaciones de todo tipo en la búsqueda de excombatientes de ambos bandos vivos”. “Igual que ellos se prestaron a colaborar conmigo”, añade. Asume asimismo las fotos con la enseña republicana –revisadas por esta redacción y que no se publican por expreso deseo de la familia de Serrano– y asegura que la tricolor “es una bandera histórica española como cualquier otra”. Y añade: “[Es una] prueba de que en Vox no somos sectarios y no queremos una visión unilateral y parcial de la historia como la que defiende la ley de la memoria histórica”.

PP y Vox en Aragón acordaron la derogación de la ley de memoria

Hace unos días, Serrano, a través de su familia, remitió un mail a Nolasco en el que defendía el contenido de la norma autonómica de memoria democrática. “Como yo soy sargento de la República española, como luché por ella y sus leyes, estoy porque dicha ley se aplique urgentemente ya que en muchos lugares de España, como en mi comarca toledana, siguen honrándose en calles y escuelas los nombres de fascistas que se sublevaron contra la República”, así arranca la misiva, donde recuerda al vicepresidente de Aragón que “en Madrid 2936 fusilados republicanos siguen sin tener un monumento con nombre y fecha de fusilamiento”.

“Los descendientes de republicanos tienen que pagar abogados para trámites que deberían ser costeados por el Estado español para poder exhumar restos de familiares que yacen en fosas”, continúa el correo. “Por todo esto, Señor Nolasco, de saber que Ud [usted] iba a apoyar y ser portavoz de un partido que se opondría a avanzar en todas estas justas medidas de Verdad, Justicia y Reparación, no solo no le hubiéramos propuesto sacarse una foto con nuestra Gloriosa Tricolor (sic) sino que no hubiéramos aceptado entrevistarnos con Ud en nuestra casa, como Ud lo deseó en 2018”, finaliza el escrito en el que Serrano recomienda a Nolasco leer a historiadores como Ángel Viñas y Mirta Núñez Díaz-Balart.

El acuerdo de Gobierno de PP y Vox en Aragón recoge como uno de sus puntos principales la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, que había entrado en vigor en febrero de 2019. Esta norma, destaca entre otros asuntos, que “es imprescindible” homenajear a “aquellas personas que se esforzaron por conseguir y defender en Aragón un régimen democrático como el de la Segunda República española”. Por lo tanto, ante el perfil negacionista del actual Ejecutivo aragonés, la derogación de la ley se ha asumido con “preocupación” por parte de los colectivos memorialistas de la región que temen que la eliminación de esta norma impacte, sobre todo, en las exhumaciones de fosas comunes registradas durante la Guerra Civil y el periodo inmediatamente posterior.

Este es uno de los motivos por los que Serrano lamenta haber aceptado un encuentro con Nolasco. La vida de este combatiente republicano ha protagonizado el documental No darse por vencido, dirigido por Susana Arbizu y Henri Belin, en el que se relata la historia de este combatiente “republicano exiliado en Bobigny (afueras de Paris) desde 1960” y su “lucha por rehabilitar la memoria de su hermano Eudaldo”, fusilado tras la Guerra Civil, según recoge su sinopsis.

Tras la entrevista de Nolasco a Serrano, la familia del republicano asegura que nunca supieron nada más del abogado del partido de extrema derecha ni de lo que iba a hacer con el contenido de aquella charla. Estos encuentros, según el vicepresidente aragonés, “consistían en destacar el lado humano de los combatientes de ambos bandos desde la más pura asepsia y objetividad histórica”. Y sentencia: “En Vox y particularmente yo honramos y respetamos la memoria de todos los excombatientes de la Guerra Civil”.

