Moreno pide "no hacer demagogia" con la vuelta al cole y confía en que Sánchez convoque ya Conferencia de Presidentes

CAZORLA (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles a los partidos de la oposición que no hagan "demagogia" con la vuelta al cole para "arañar un puñado de votos", al tiempo que ha confiado en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque ya la Conferencia de Presidentes que comprometió a fin de abordar este asunto. "Estoy convencido que el presidente, que lo propuso, lo va a cumplir", ha afirmado.

En declaraciones a los periodistas durante una visita al Centro de Cría de Quebrantahuesos Guadalentín, en Cazorla (Jaén), Moreno ha explicado que el Ejecutivo andaluz lleva todo el mes de agosto en conversaciones y videoconferencias con la Consejería de Educación, con los directores de los centros y con algunas entidades "trabajando para ver cómo podemos hacer la vuelta a las aulas".

Y es que, como ha avisado, "una vuelta al colegio segura, cien por cien, no existe, igual que no existe una vuelta segura al trabajo, porque no existe seguridad cien por cien en ningún lugar del mundo", por eso ha pedido "ser coherentes, sensatos y razonables".

Tras asegurar que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno andaluz en este marco "no tiene parangón", Moreno ha apuntado que la realidad educativa en Andalucía, una comunidad de 8,5 millones de habitantes, no puede basarse en una decisión estándar sino tiene que hacerse "con singularidades y decisiones que pivoten sobre el profesional que conoce la realidad de su centro, que normalmente es el director".

Como ejemplo, ha explicado que no es lo mismo volver a las aulas en municipios pequeños donde "tienen ratios muy bajas y unas circunstancias muy especiales, que la vuelta en centros de las zonas urbanas".

Por eso, ha pedido a la oposición "que no se haga demagogia" con esto porque cree que "se puede caer en la tentación de intentar arañar un puñado de voto, para erosionar al Gobierno" si bien "estamos en tiempos recios, tiempos difíciles, tiempos de meter el hombro, de colaborar, cooperar y proponer".

De hecho, Juanma Moreno recuerda que él mismo le propuso a la líder del PSOE-A, Susana Díaz, que el consejero de Educación y el de Salud estuvieran a su disposición semanalmente para trasladarle toda la información que necesitara y, al mismo tiempo, escuchar las propuestas que quisieran hacer, "pero desgraciadamente se rechazó esa propuesta, creo que fue un error, aunque seguimos con la mano tendida, como lo hemos hecho siempre".

QUE NO HAYA 17 VUELTAS AL COLE

Y así, el jefe del Ejecutivo autonómico ha insistido en que Pedro Sánchez debe convocar a ya los presidentes regionales para abordar la vuelta al cole. "Como se comprometió en la última Conferencia de presidentes de finales de julio en La Rioja, antes de que acabe agosto tendríamos una conferencia monográfica sobre educación y me parece un acierto por parte el presidente esa iniciativa", ha dicho Moreno.

De este modo, le pide que cumpla y espera, desea y confía en que los próximos días reciba la convocatoria de la referida Conferencia de Presidente "para que juntos podamos decidir y concretar de manera común" ya que cree que si cada comunidad toma decisiones distintas "al final se rompe la igualdad entre los españoles y se rompe un criterio que es fundamental de coordinación, de planificación y de impulso que tiene que mantener el Gobierno de la Nación".

"Tenemos que tener esa Conferencia para que los colegios empecemos todos a la vez, en la misma fecha, y todos con los mismos criterios", ha zanjado Juanma Moreno.