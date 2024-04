Nicolás Sartorius: “El federalismo es la composición natural de España”

El cofundador de Comisiones Obreras Nicolás Sartorius defiende un modelo federal para España. “Es su composición natural”, ha dicho en un encuentro organizado por Club Siglo XXI en el que ha apostado por algunos cambios que, sin necesidad de modificar la Constitución, pueden profundizar la federalización del país, como un cambio en la financiación autonómica o una distribución diferente de las comunicaciones.

“Ante la cuestión territorial: ¿Una solución federal?”, era el disparador de la charla en la que ha participado el exdiputado del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, encarcelado durante el Franquismo por su vinculación a CCOO. “El federalismo de alguna manera es la composición natural de España. En su historia, la pluralidad es una realidad”, ha defendido para comenzar su intervención.

Para Sartorius, hay dos tendencias que ponen en peligro en estos momentos la integración del país. Por un lado, las tensiones bilaterales de los diferentes territorios. “Todo el mundo quiere ser bilateral: ¿qué hay de lo mío? Lo están imponiendo, con una cierta lógica, los nacionalismos catalán y vascos. La bilateralidad es el principio de la confederación. Creo que es el principio de la desintegración”, ha planteado.

El otro peligro: las pulsiones privatizadoras. “Nuestro estado es mentira que sea un estado liberal. Es un estado social. El estado social quiere decir el estado de bienestar. La educación gratuita, la sanidad gratuita. Atacar ese estado social es atacar la esencia de nuestro estado español, que es un estado social”, ha redundado en su intervención, en la que ha apostado por una Europa que incluya también la cuestión social y no solo la económica.

Para caminar a esa España federal, ha dicho el histórico dirigente comunista, hay reformas que necesitan una modificación constitucional. Entre ellas la conversión del Senado en una Cámara realmente territorial o la modificación de algunas competencias de las comunidades autónomas. Pero para otros aspectos no es necesario, ha dicho: “Basta con acuerdos”.

Entre ellos, la mejora de la financiación autonómica. “Nosotros tenemos todo tan abierto que cuando se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera es como un mercado persa”, ha bromeado. “No hay ninguna comunidad autónoma –excepto Euskadi y Navarra– que piense que está bien financiada”, ha dicho. Ha defendido otras medidas como una mejora de las comunicaciones por tierra, una red de tren menos radial, o trasladar algunas instituciones a otros territorios, como han comenzado a hacer el Gobierno.

También ha defendido institucionalizar las conferencias de presidentes para que no dependan de la voluntad del presidente de turno. “Es una de las instituciones más federales que tenemos”, ha dicho al recordar que en otros países como Austria o Alemania están incluso reflejadas en sus constituciones.

“El derecho de autodeterminación es profundamente reaccionario”

Sartorius ha dedicado buena parte de su discurso a hablar del derecho de autodeterminación o del derecho a decidir que reclaman los partidos independentistas. “En la Unión Europea, el derecho de autodeterminación es profundamente reaccionario. A ver si se entera cierta izquierda. Profundamente reaccionario dividir a los países ante grandes monstruos como Estados Unidos, la India o China. Hay que unir cada vez más”, ha reivindicado. “Sería una catástrofe desde el punto de vista de la izquierda”, ha añadido a continuación.

“Les digo a los nacionalistas una cosa que les molesta. Cuándo os queréis separar, ¿de qué os separáis? ¿De qué queréis separaros? ¿De España? No. De España y de Europa. Ese es el eje fundamental para desmontar el separatismo. Les importa un bledo separarse de España pero no de Europa. No se pueden ir de España sin irse de Europa”, ha defendido Sartorius sobre un posible referéndum de independencia, que ha considerado que iría en contra de la Constitución.

“Someter a votación o referéndum si un territorio forma parte de España no es un tema político de especial relevancia sino ir al corazón del poder constituyente. Eso significaría otra constitución. Haría falta una reforma de la Constitución”, ha insistido.