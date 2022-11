Olona se pone al frente de un lobby contra la “ideología de género”

Hace apenas tres meses, tras darse de baja en Vox, anunció que lo dejaba todo por “motivos de salud” con intención de volver a ejercer más adelante su profesión de abogada del Estado. Lejos de eso, y después de mantener un agrio desencuentro con la cúpula de su anterior partido, Macarena Olona se ha presentado este viernes ante los medios de comunicación para desvelar por fin cuáles son sus intenciones de cara al futuro y para confirmar su regreso a la arena política de la que en realidad nunca se ha llegado a ir.

“Después de valorar a lo largo de estas semanas hacia dónde debía dirigirse mi camino, lo único que he tenido claro en todo momento es que tenía una inmensa voluntad de seguir sirviendo a los españoles”, ha dicho al inicio de la presentación de su proyecto. Se trata de la Fundación Igualdad Iberoamericana, un lobby contra la “ideología de género” que dice que se practica en España y que ha aclarado en varias ocasiones durante el acto “no será un partido político”.

La Fundación, que tiene un patrimonio de 10.000 dólares aportado por la propia exdiputada de Vox en exclusiva, tiene como fines “el desarrollo de actividades que promuevan la familia, la vida y la libertad e igualdad de hombre y mujer combatiendo la ideología de genero”. “Unir la hispanidad en una sola voz contra la ideología de género”, ha resumido. El lobby está presidido por Olona y va a contar en cada país de Iberoamérica con una sede con un vicepresidente al frente. Durante su discurso, ha detallado que el dinero que ha invertido para desplazamientos o actos también forma parte de sus propios ahorros personales.

“Decidí aceptar este proyecto con una exclusiva condición: que España pudiera ser el territorio donde mis pasos se dirigiesen de manera prioritaria”, ha indicado la exdiputada de extrema derecha. Así, Olona ha explicado que en el país va a promover la tramitación de una iniciativa legislativa popular “de protección de los españoles frente a la criminal ideología de género”. Para ello, va a recorrer el país para buscar las 500.000 firmas necesarias para presentar una PNL sobre esto.

Durante su intervención, Olona ha descartado en varias ocasiones que vaya a presentarse a las elecciones. No obstante, ha recordado que está “a disposición de los españoles para servir allá donde pueda ser más útil”. “Si la voluntad de los españoles es que vuelva a representarles en el Congreso tendrá lugar siempre y cuando mi irrupción en el ámbito político no ponga en riesgo el necesario equilibrio que hay que mantener a la hora de conformar el próximo gobierno de España”, ha expresado la exdirigente de Vox, que ha insistido en que ella no ha utilizado a la formación para formar desde ahí otro partido político.

La excandidata a la Junta de Andalucía ha estado durante las últimas semanas manejando los tiempos con sumo cuidado, ofreciendo conferencias en diversas capitales de España en las que ha estado alimentado la intriga: Murcia, Sevilla, Granada y Málaga han sido hasta ahora los lugares elegidos para ir calentado su puesta de largo hoy en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América. Un escenario que no ha sido casual y obedece, según ha explicado ella misma, a su deseo de reforzar sus vínculos con Latinoamericana. De hecho, a finales del pasado mes de octubre Olona inauguró en Panamá, país donde falleció su padre, la primera sede de la Fundación Igualdad Iberoamericana con la que pretende dar su particular “batalla cultura” basada en ideas de profundas raíces cristianas. Olona aprovechó su viaje a Panamá para participar en un acto sobre “igualdad” e “ideología de género”, aferrada a su teoría de que son los hombres los que en realidad están discriminados frente a la mujer por culpa de las feministas de izquierdas. “La violencia no tiene género”, suele repetir.

La abogada del Estado, no obstante, ha insistido estos días en que su idea no es competir en estos momentos en las urnas con Vox porque correría el riesgo de “fragmentar” a la derecha, de modo que adelantó que esperaría a ver qué pasa en las elecciones autonómicas y municipales de mayo para comprobar si su antigua formación sigue siendo realmente la “alternativa” al Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos. Pero después ha dejado caer que no descartaba “nada” y que su proyecto provocaría “tranquilidad” en algunos casos e “inquietud” en otros. Sus aspiraciones más íntimas, según cuentan algunos de los simpatizantes que la siguen, son convertirse en la Meloni española para “salvar a España”.

Un proyecto para el que dice contar ya con financiación

Aunque la exdiputada de Vox asegura que cuenta ya con suficiente financiación para su proyecto, el hecho de crear una fundación le supondrá una importante fuente de ingresos dado que estas organizaciones reciben subvenciones de las instituciones. La fórmula ya fue utilizada por Santiago Abascal en 2006 cuando impulsó, con otros dirigentes de lo que luego fue Vox, la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DANAES) .

Nada más finalizar el acto de este viernes con la prensa, Olona saldrá a toda prisa en dirección a Jaén donde a las ocho de la noche ha programado una nueva conferencia para disertar de nuevo sobre “la batalla ideológica en defensa de la igualdad”.

Este jueves viajaba hasta Washington para participar en el Christian Center en el “Programa de Liderazgo. Latinoamérica 2022”. Su conferencia en esta ocasión ha versado sobre la “campaña electoral” y los “errores que no deben cometerse”. Y la “primera lección” que la propia Olona apuntó en Twitter es que “si eres candidato, exige ser parte del equipo de campaña”.