El PP se abre a apoyar el nuevo paquete anticrisis del Gobierno si se aceptan “algunas” de sus medidas

El Partido Popular estaría dispuesto a apoyar el nuevo paquete de medidas anticrisis del Gobierno, que incluye la congelación del precio de los alquileres en la renovación de los contratos y un cheque de 200 euros para familias trabajadoras, siempre y cuando incluya algunas de las medidas que proponen. Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo: “Si el Gobierno dice que sí a algunas de nuestras medidas, nuestro voto estará más cercano al sí, de lo contrario estará mas cercano a la abstención”.

Asimismo ha insistido en que el Ejecutivo “copia las medidas del PP”, aunque “tarde y de manera reducida”, al tiempo que ha criticado que carezca de un plan. Las declaraciones de Bravo se producen después de que la semana pasada el Gobierno detallara las novedades del real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis energética y la elevada inflación provocada por la invasión rusa de Ucrania con especial foco en el coste de los alimentos.

En ese sentido, el vicesecretario de Economía del PP ha recordado ante la prensa las medidas que su partido propone: una fiscalidad para el empleo, la necesidad de simplificar las trabas burocráticas, una reducción del gasto superfluo político, activar los fondos europeos Next Generation, “y todo esto orientado a un crecimiento de la economía y a la generación de empleo, el que no deje a nadie atrás”, ha señalado.

Bravo también ha criticado la propuesta del Gobierno del cheque con un pago único de 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros al año y un patrimonio que no supere los 75.000 euros, al compararlo con el bono cultural joven de 400 euros. “Dar 200 euros a las familias y 400 euros a los jóvenes para gastar, por ejemplo, en videojuegos no parece muy lógico con la que está cayendo. Tiene más sentido ayudar a las familias, a las rentas bajas, a los pensionistas”, ha señalado, para después denunciar que, a su juicio, se trata de medidas que suponen un “parche” y no una verdadera solución.

Por otro lado, a pesar de que el IPC se ha reducido al 5,8% interanual en diciembre, Bravo ha reprochado al Gobierno que la inflación subyacente -la que excluye la energía y los alimentos frescos- se sitúe en el 6,9%. “La inflación subyacente sigue subiendo, no son datos para sacar pecho, sino para tomar medidas que ayuden a trabajadores y empresas para controlarla”, ha concluido.