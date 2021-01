El PP censura el cambio de cromos en el Gobierno y que Illa abandone el barco

Madrid, 26 ene (EFE).- El PP ha criticado este martes la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha tachado de "cambio de cromos" al sustituir Carolina Darias al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y ser Miquel Iceta el relevo de ésta en Política Territorial, tras dejar a Illa la candidatura del PSC.

Casado cree que el Gobierno no toma más medidas para no perjudicar al PSC

Saber más

El partido de Pablo Casado ha valorado los cambios a través de Twitter, donde han calificado a Illa como "el peor ministro de Sanidad" le ha acusado de abandonar el barco por dejar Sanidad para encabezar la lista del PSC a las elecciones de Cataluña.

De su sucesora, la hasta ahora ministra de Política Social, el PP ha apuntado que "abandonó a los ayuntamientos", mientras que del hasta ahora líder del PSC, Iceta, ha criticado que sea el "excandidato de las ocho naciones".

El responsable de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, también ha enfocado sus críticas en Darias, cuya designación como responsable sanitaria considera una "pésima elección". "Dejó abandonados a los ayuntamientos y diputaciones como ministra, ¿qué hará ahora con la gestión de la pandemia?", se ha preguntado.

"Sánchez cambia a un filósofo por una abogada al frente del Ministerio de Sanidad. Pero tranquilos nos dicen, que Simón sigue", ha ironizado por su parte el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, quien también ha denunciado que la remodelación del Ejecutivo llegue en plena "tercera ola".

Antes de conocerse los cambios en el Ejecutivo el presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado a Illa de ser el peor ministro de Sanidad de Europa y al Gobierno de no tomar medidas "para no perjudicar electoralmente" la campaña electoral, según ha dicho durante una visita a Mataró sobre la que no se había informado a la prensa.