El PP de Feijóo no ve “amenazas” de la alcaldesa de Marbella cuando dice que denunciará a elDiario.es si publica informaciones sobre ella

“Hay medios y periodistas señalados solo por decir lo que le da la gana de decir, de firmar y de titular”. La frase la pronunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado sábado durante un acto contra la derogación de la sedición. Pero la dirección de su partido respalda a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien ha amenazado con querellarse contra elDiario.es por la investigación que ha desvelado los vínculos de su marido y de su hijastro con una organización criminal dedicada al narcotráfico y el abultado incremento patrimonial de la edil, que ella misma sitúa en su declaración de bienes en el Senado por encima de los 12 millones de euros.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha reiterado este lunes en una rueda de prensa en la sede de la calle Génova de Madrid que desde el Gobierno se “señala” a periodistas. Preguntado por el requerimiento notarial enviado por Ángeles Muñoz a elDiario.es, en el que reclamaba despublicar las informaciones referidas a ella y amenazaba con una querella por revelación de secretos, el número tres de Feijóo ha defendido a su compañera de partido, de la que fue jefe durante muchos años como presidente provincial del PP de Málaga.

“Que cualquier dirigente político pida o refute una información pidiendo aclaración está dentro de la normalidad”, ha dicho Bendodo. “Es lo que me consta que se ha hecho, no he visto amenazas ni mucho menos”, ha concluido.

Pero la realidad es bien distinta. Ángeles Muñoz envió un requerimiento a elDiario.es en el que, supuestamente actuando en nombre del ayuntamiento que preside, exigía a este medio tanto entregar la información y documentación que acredita todas las informaciones publicadas hasta ahora como revelar la fuente a través de la que llegó.

En caso de no hacerlo, Muñoz amenazó a elDiario.es con interponer una querella por un delito de revelación de secretos, castigado con entre dos y cinco años de prisión.

Los correos que han servido de base para las informaciones sobre el supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Marbella a los familiares de Muñoz, como se detalla en las informaciones, están incluidos en una denuncia que presentó el PSOE de Marbella en 2017 ante la Fiscalía Anticorrupción. El órgano especializado remitió la citada denuncia a la Fiscalía provincial de Málaga y esta, a su vez, al fiscal del Área de Marbella, Julio Martínez-Carazo. Este consideró que la doctrina Falciani del Tribunal Supremo validaba la prueba de los correos e investigó su contenido. Finalmente, archivó las diligencias de investigación en un decreto del que informó detalladamente elDiario.es. Alegaba el fiscal falta de indicios en unos casos y prescripción de los delitos en otros.