El PP no cree a Sánchez y piensa que Otegi votará los presupuestos a cambio de soluciones para los presos de ETA

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha señalado este jueves que no se cree el "no rotundo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre si va a sacar de la cárcel a presos etarras para que Bildu apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y por el contrario ha vaticinado que la formación liderada por Arnaldo Otegi apoyará las cuentas a cambio de "soluciones" para los encarcelados.

Este miércoles el líder del PP, Pablo Casado, preguntó a Sánchez en la sesión de control al Gobierno si va a "sacar de la cárcel a 200 terroristas" para que Bildu apoye los Presupuestos a lo que Sánchez respondió con un "no rotundo" y dijo que le llenaba de "dolor" que el PP plantee esa posibilidad porque sabe que en Estado de Derecho se rige por el "imperio de la ley".

"¿Por qué tenemos que creer ese 'no rotundo'?", se ha preguntado López en declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, para quien Sánchez no tiene ningún problema en conceder todo lo que quieran a "los que quieren acabar con España, con tal de seguir en la Moncloa".

YA PACTÓ CON IGLESIAS Y CONCEDIÓ LOS INDULTOS

Así, ha insistido en que no se creen las palabras de Sánchez ya que en el pasado dijo que no pactaría con el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias y "tardó 24 horas" en alcanzar un pacto con él y también aseguró que "no concedería los indultos" a los presos catalanes independentistas, cosa que finalmente hizo.

López ha alertado de que se está poniendo en riesgo el país y las "normas de convivencia" y que Sánchez no tendrá ningún problema en ceder "Constitución, unidad y legalidad" para seguir siendo presiente. "Lo que dice Otegi de que van a votar los PGE a cambio de que haya soluciones para los presos me lo creo, y no solo, me provoca temor que se acabe haciendo", ha apuntado.

En esta misma línea, ha advertido de que, aunque este miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguró que no se cambiarían "presos por votos", apenas quedan 200 reclusos por acercar porque durante todo este año se han realizado traslados a prisiones del País Vasco y Navarra y que recientemente se ha transferido la gestión del cumplimiento de las penas a Euskadi.

Asimismo, ha aplaudido el trabajo de los fiscales de la Audiencia Nacional que están "reaccionando" contra decisiones de la administración penitenciaria de conceder terceros grados y beneficios penitenciarios sin que se produzca "arrepentimiento" por parte de los terroristas encarcelados. De este modo ha lamentado que los presos utilicen "fórmulas retóricas para acceder a estos beneficios pero "nunca piden perdón" ni condenan la violencia de ETA y tampoco "se arrepienten" de lo que han hecho.

REFORMAR EL CÓDIGO PENAL FAVORECERÍA A "ISLAMISTAS"

Finalmente, ha avisado de que si se lleva a cabo una reforma del código penal que acelerase la excarcelación de decenas de condenados por el terrorismo de ETA, también favorecería a "islamistas" porque no se puede establecer soluciones penales distintas para diferentes tipos de terrorismo, según ha indicado.

"¿Alguien se imagina que un partido islamista sucesor de Al Qaeda diga lo que dice Otegi y que pueda ser un socio preferente de un Gobierno o que los condenados del 11M puedan verse beneficiados de su situación penitenciaria porque un partido islamista sucesor de ISIS diga cualquier cosa? Es una barbaridad", ha zanjado.