El PP sale en tromba a defender que Feijóo vaya a una investidura fallida y alienta la vía de pactos improbables

La cúpula del Partido Popular ha salido este miércoles en tromba a defender en radios y televisiones que su máximo líder, Alberto Núñez Feijóo, se someta a un intento de investidura tal y como le encargó el martes el rey tras la primera ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria después de las elecciones del 23J. El coordinador general, Elías Bendodo, el portavoz, Borja Sémper, o la secretaria general, Cuca Gamarra, han alentado además la vía de posibles pactos con otras fuerzas políticas que ya se han posicionado claramente en contra de la investidura de Feijóo.

El calendario de la investidura tras la designación de Feijóo: las fechas que evitarían repetir elecciones en Navidades

Por el momento, Feijóo cuenta con 172 votos seguros, a cuatro de la mayoría absoluta. Son los de PP (137), Vox (33), UPN y CC, con uno cada uno. Pero son más los 'noes' que los 'síes' a su investidura, ya que el resto de grupos suman 178 escaños, por lo que el intento encargado por el rey está en principio abocado al fracaso

El más madrugador ha sido Bendodo, que ha defendido en la Cadena Ser que el PP hablará con “todos los partidos” siempre que se sitúen “dentro de la Constitución”. A su entender, Junts es la única formación que “hace tiempo decidió situarse fuera”, y en ese punto, ha defendido la “capacidad” de Feijóo de hablar con más partidos incluyendo en la ecuación al PNV e incluso al PSC, el partido federado del PSOE en Catalunya, poniendo de ejemplo el acuerdo con los socialistas catalanes en Barcelona que hizo alcalde a Jaume Collboni.

En ese punto, Bendodo se ha mostrado confiado en lograr los apoyos, y ha defendido que pueden llegar a ser incluso abstenciones. El número tres del PP ha pedido “tiempo” a la presidenta del Congreso, Francina Armengol para negociar con otros partidos de cara a articular una mayoría que por el momento Feijóo no tiene. Según el dirigente popular, dado que los grupos no se forman hasta el viernes, el PP no podrá empezar a negociar hasta el lunes.

La idea de los populares es, por tanto, que ese primer intento de investidura no sea en ningún caso la semana que viene. Pero para impedir que los nuevos comicios sean en plenas Navidades la primera votación de un intento de investidura debería producirse antes del 8 de septiembre o a partir del 20 de ese mes. Cualquier votación en ese periodo de casi dos semanas abocaría a unas elecciones entre la Nochebuena, 24 de diciembre, que además cae en domingo –igual que el 31 de diciembre, Nochevieja–, y el Día de Reyes, 6 de enero de 2024, que es sábado.

Sémper apela a “algunos dirigentes del PSOE”

Así, para evitar las fechas navideñas y mantener la tradición de que los comicios tengan lugar en domingo, Armengol debería fijar el debate del primer intento de la investidura la próxima semana, algo que rechaza el PP, o esperar casi un mes, hasta la semana del 25 al 30 de septiembre.

Si el debate se celebra la próxima semana y la primera votación tiene lugar el miércoles 30 –la que exige mayoría absoluta, la segunda sería dos días después, el viernes, en la que Feijóo solo requeriría más 'síes' que 'noes'–, en el caso de que en el plazo de dos meses ningún candidato lograra la investidura los nuevos comicios serían el domingo 17 de diciembre, 47 días después de la convocatoria de los comicios, que se realizaría el 31 de octubre.

En otra entrevista en EsRadio el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, también ha alentado la posibilidad de que el PNV apoye la investidura de Feijóo. “Es complicado, pero no hay nada imposible, también podemos pedir responsabilidad al PSOE”, ha apuntado. “Vamos a apelar a una parte de la responsabilidad de algunos dirigentes del PSOE”, ha insistido, al considerar que “hay gente dentro del PSOE que no se siente cómodo, a ellos hay que apelar a su responsabilidad”.

Y Cuca Gamarra, secretaria general del partido, ha reconocido que “hay una realidad parlamentaria” y que el PP convocará “a los grupos parlamentarios a esa ronda de contactos” aunque “la responsabilidad es de todos”. En sendas entrevistas en Antena 3 y Telecinco, Gamarra ha expresado que su “línea roja” dentro de esos grupos parlamentarios es EH Bildu. Pero ha abierto la puerta a hablar con Junts: “Con el resto de las formaciones políticas [al margen de EH Bildu], iremos avanzando en esas conversaciones a partir de la próxima semana”, ha aclarado.

El PSOE habla de un “fracaso anunciado”

Desde las filas socialistas, sin embargo, rechazan de plano esa opción. “La investidura de Feijóo es la crónica de un fracaso anunciado”, ha asegurado este mismo miércoles el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, informa José Enrique Monrosi. “Esto es una estrategia del PP para ver si consiguen el objetivo que tienen detrás, que es la repetición de las elecciones. Feijóo y el PP han estado forzando para que el rey les designara, y ahora dicen que empiezan a hablar el lunes. ¿Pero qué hacen hoy, mañana y pasado?”, se ha preguntado en una entrevista en la Cadena Ser.

“No entendemos este juego que responde a problemas internos del PP y a una crisis de liderazgo que se remonta a Pablo Casado”, ha añadido, por su parte, la portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, en otra entrevista en TVE, informa Miriam Frígols.