PP y Vox pugnan por meter a ETA en el arranque de la campaña

El terrorismo de ETA vuelve a polarizar una campaña electoral cuando han pasado 13 años desde el último asesinato de la banda desaparecida en 2018. PP y Vox centran su estrategia en el inicio de la carrera hacia el 28M en la inclusión en las listas electorales de EH Bildu de 44 condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre. Una situación que han utilizado para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su primer mítin de la campaña, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exhortado a los militantes a dejar el PSOE por la presencia de exterroristas en las listas de EH Bildu, mientras Vox ha llevado al Congreso una propuesta que pide ilegalizar a la coalición 'abertzale'. Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia una denuncia presentada por Daniel Portero —víctima del terrorismo y parlamentario del PP en Madrid—, que pretende que se estudie la situación procesal de los exterroristas que son candidatos en ayuntamientos de Euskadi y Navarra.

“A todos los candidatos de Sánchez le podemos formular unas preguntas fáciles. ¿Vais a callar esta vez? ¿A ninguno le queda un ápice de dignidad para decirle a Sánchez: 'Hasta aquí hemos llegado, rompe ese pacto o nos vamos del partido'?”, ha asegurado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su primer mitin de campaña, en Toledo.

Feijóo ha dicho que le “repugna que Bildu lleve asesinos en sus listas” y que le “estremece que el Gobierno diga que eso se merece un respeto”. “Me indigna que el 'sanchismo' se calle y baje las orejas ante esta provocación”, ha añadido. “¿De verdad que no vamos a hacer nada, que no vamos a decir nada, que vamos a mirar hacia otro lado, esto es normal después de lo que hemos sufrido?”, se ha cuestionado.

“No he visto a ningún candidato levantar el teléfono y decirle que ya está bien de desmanes y despropósitos. No he visto a ninguno levantar la mano en el Comité Ejecutivo Federal del PSOE y decir, 'esto no lo voy a aceptar”, ha concluido. En las últimas horas, tanto el candidato del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, como el de Aragón, Javier Lambán, o la ministra de Defensa, Margarita Robles, han criticado la presencia de exetarras en las listas de EH Bildu y han pedido romper relaciones con la coalición 'abertzale'.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha redoblado la apuesta en su discurso de marcado corte nacional poniendo en la diana a EH Bildu y a los socialistas. “Se presentan condenados por haber matado personas y lo hacen en los municipios donde viven sus víctimas. Esos son los que pactan con Sánchez. ¿Dónde están las manos blancas? ¿Dónde queda el espíritu de Ermua? No cabe más indignidad”, dijo este jueves en el mitin en el que abrió su campaña en el barrio de Salamanca de Madrid.